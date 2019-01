Alejandro Gallardo: “Apostaré al trabajo en equipo con los vocales y los gobiernos”

Tiene 43 años, es de la comunidad de Misión La Paz, del municipio de Santa Victoria Este. Desde 2014 es vocal del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta por la etnia Chulupi. Por los próximos dos años le toca ser presidente del organismo, que está siendo auditado tras la salida de Romelia Durán. Acompañará a Gallardo, como vicepresidente, Héctor Fabián de la etnia Diaguita Calchaquí. Según la ley 7.121, la presidencia del IPPIS debe ser rotativa y en esta oportunidad le correspondía a las etnias Chané, Chulupi o Diaguita Calchaqui. Los electos vocales que participaron de la elección del presidente y vice fueron: Miguel Siares (Kolla), Romelia Durán (Toba), Osvaldo Araya (Chané), Samuel Centeno (Chorote), Gabriel Yaguari (Guaraní) y Joaquin Killo (Tapiete). Para las elecciones se conformó un Tribunal Electoral que estuvo integrado por el IPPIS, los ministerios de Asuntos Indígenas, Gobierno, Derechos Humanos, Seguridad, Educación, Ciencia y Tecnología, Salud Pública y la comisión de Diversidad Cultural, Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario de Diputados.

¿Creyó que lo elegirían para conducir el IPPIS?

Me sorprendió que los vocales me eligieran por unanimidad. El 1 de diciembre hubo asamblea en Tartagal y nos presentamos todos los congresales. Yo fui electo vocal de la etnia Chulupi por tercera vez, y ahora por suerte me tocó la presidencia. Veo este momento como una gran oportunidad y me siento privilegiado. Ahora se realiza una auditoria en el IPPIS para ver cómo quedaron las cuentas de la última gestión y el lunes asumiré.

¿Qué planes tiene, considerando los desmanejos históricos que se le atribuyen al IPPIS?

Todos saben que yo tomo con seriedad a la institución, que quiero que progresemos, hacer cosas por nuestros hermanos de todas las etnias, porque cada una tiene sus problemáticas. Yo he cumplido con mi parte como vocal, me encomendaron hacer 5 módulos habitacionales en La Estrella y en Misión La Paz y están hechos para familias chulupíes; no todos pueden decir lo mismo. Mi propuesta es armar un plan de trabajo y una comisión para recorrer las comunidades pero esto representa un gasto enorme y no sabemos qué presupuesto le van a dar al IPPIS. No cuestiono la gestión de Romelia Durán, pero a diferencia de ella, voy a hacer reuniones con todos los vocales, no voy por el individualismo sino por el equipo de trabajo.

¿Qué se plantea como prioridad?

Esta etapa que viene es muy dura para mí porque me he propuesto terminar las obras de viviendas que están sin terminarse desde hace años en San Martín y Santa Victoria Este. Además me propongo ver a todos por igual. Quiero conducir como corresponde esta institución, porque siempre se habla de los wichis, los guaraníes, los diaguitas y los kollas que son mayoría en la provincia, pero no por eso son más importantes los chorotes, los chané, los tapietes y los chulupies que son minorías que merecen atención.

¿Cree que los indígenas tienen oportunidades en Salta?

Creo que hay oportunidades para los indígenas pero no están bien dirigidas ni aprovechadas. El problema principal que tienen los aborígenes es la vivienda; la educación y el acceso a la salud es el mismo para todos los salteños, incluidos los indígenas. El acceso al agua es complicado, pero se han perforado muchos pozos en las comunidades. Yo voy a asumir la responsabilidad más importante de mi vida, para mí esta es una oportunidad y voy a trabajar a la par del Gobierno provincial y de los municipios para mejorar la calidad de vida de todas las etnias de Salta.