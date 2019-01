Exdirector de la CIA llamó a todos los países a suspender transacciones financieras con Venezuela

Un Consejo de Seguridad de la ONU dividido discutió este ayer la situación en Venezuela, por primera vez desde que el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, se autoproclamó presidente de ese país.

Rusia intentó bloquear la sesión pero perdió la votación. Con 9 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones, quedó aprobado el orden del día para abordar la crisis en Venezuela.

Mike Pompeo, secretario de Estado de EEUU, tomó la palabra al comienzo del debate: "El presidente Nicolás Maduro tiene la responsabilidad de la crisis en Venezuela. Ahora tenemos un nuevo presidente, Juan Guaidó, que prometió elecciones", afirmó.

Tras su intervención, en diálogo con periodistas, pidió a todos los países finalizar las transacciones financieras con el régimen chavista.

Sostuvo, además, que "Estados Unidos está ayudando a recuperar un futuro brillante para Venezuela" y dijo que hay dos caminos: "Estar con la libertad o con Maduro y su caos".

Luego afirmó que Cuba interfiere en Venezuela: "Déjenme aclarar: la intromisión extranjera en Venezuela es Cuba, que ha empeorado las cosas directamente".

Por último, dijo que EEUU "apoya la transición democrática y el papel del Presidente interino (Juan) Guaidó en ella".

La respuesta de los cubanos

A su turno, la representante cubana, Anayansi Rodríguez Camejo, respondió la acusación de EEUU, y aseguró que la principal amenaza en América Latina y el Caribe es el hostigamiento de Washington: "Condenamos el intento de golpe de Estado en Venezuela". Denunció que se trata de la aplicación de la "Doctrina Monroe".

Por su parte, Alan Duncan, representante del Reino Unido, afirmó que "la Asamblea Nacional es la que está en mejor lugar para llevar a la democracia a Venezuela. Juan Guaidó es el hombre acertado para Venezuela. Lo reconoceremos si no se anuncian elecciones en ocho días", agregó; siguiendo la línea de lo que ya habían manifestado los gobiernos de España, Francia y Alemania.

La palabra de Rusia

La palabra de Rusia era una de las más esperadas de la cita. El representante del país, Vasili Nebenzia, ratificó el apoyo del Gobierno de Vladimir Putin a Maduro: "No tenemos duda en cuanto a que la reunión de hoy se ha convocado con un único propósito: seguir desestabilizando Venezuela".

"Estados Unidos busca seguir desestabilizando a Venezuela para imponer su receta. Y esta reunión es un elemento más para cambiar al poder en aquel país. Esta injerencia flagrante de EEUU en asuntos internos no es nueva. Creen que Latinoamérica es el patio trasero donde pueden hacer lo que les dé la gana", disparó.

Luego llegó el turno de Jorge Arreaza, canciller venezolano, quien afirmó: "Estados Unidos no está detrás del golpe de estado, está delante, está a la vanguardia. Da y dicta las órdenes, no solo a la oposición venezolana sino también a los estados satélites de Estados Unidos en la región".

"¿Dónde está la legalidad de la autoproclamación de un señor que no fue electo por nadie como presidente ni juramentado ante ninguna institución?", se preguntó para defender a Maduro.

Después, Arreaza desafió a la comunidad internacional: "Demuestrénme que hubo fraude"; denunció que hay un "muro ideológico" y rechazó el ultimátum de elecciones dado por Europa.

Uruguay y México, en tanto, reiteraron su pedido de un nuevo proceso de negociación en Venezuela.