A dos años del crimen, la pregunta se repite: "¿Quién mató a Jimena Salas?"

En las redes sociales no pasó desapercibido el aniversario de un homicidio que conmovió a toda la sociedad salteña, el de una mujer que fue asesinada frente a sus hijas en su casa de Vaqueros y que todavía no tiene detenidos.

"Hoy se cumplen dos años del asesinato de #JimenaSalas en #Salta al parecer el crimen perfecto, con dos fiscales y sin avances ni sospechosos siquiera. Como todos los días, nos seguimos preguntando QUIÉN MATÓ a #JimenaSalas?". Con mensajes como este, los usuarios de las redes sociales se preocuparon para que el aniversario de la joven madre no pasara desapercibido, especialmente por no haber un solo detenido por el caso.

Ese abrazo que las nenas de #JimenaSalas no recibieron más desde hace dos años. Y nosotros caminando con sus asesinos.. https://t.co/RNKmi4uvxG — Malamadre 💚 (@Malamadre) 27 de enero de 2019

Hola @FiscalesPenales hoy hace dos años que asesinaron #JimenaSalas y aún no veo culpables . Los asesinos caminan libres por la calle — Sergio Parra 🌱🐑 (@sergcer) 27 de enero de 2019

Triste, muy triste. Dos años del asesinato de #JimenaSalas, @claudiapineiro nos ayudas a preguntar quién mató a la Jime? Se lo preguntamos a los responsables de dar respuestas: @FiscalesPenales — @susojostemiran (@susojostemiran) 27 de enero de 2019

El 27 de enero del 2017 mataron a Jimena Salas en su casa en #Salta de más de 40 puñaladas. Hoy al cumplirse 2 años, dicen tener muchas pruebas pero ni siquiera un sospechoso menos un detenido.

Pasaron dos años del cruel hecho que te sacó de este mundo. Te recuerdo de manera permanente, estás siempre presente. Exijo #Justicia para tus hijas y Nicolás, #Justicia para todos los que te conocimos y supimos la gran persona que eras. #JimenaSalas pic.twitter.com/5uQMqxtXdp — Αŋ¡ŧα 🍀 (@AnitaAra_) 27 de enero de 2019

Y no dejo de sentir la tristeza que da que te maten a una de las tuyas y la desesperación de tener que implorar justicia. QUIÉN MATÓ a #JimenaSalas ? pic.twitter.com/F8tqHWM96k — Malamadre 💚 (@Malamadre) 27 de enero de 2019

Crimen impune

Jimena Salas murió asesinada a los 44 años de edad el 27 de enero de 2017 en la localidad de Vaqueros y su crimen permanece impune. Pablo Paz, uno de los fiscales que lleva adelante las pesquisas, aseguró que la causa se mantiene activa y que se trabaja en torno a otras hipótesis para determinar quiénes pudieron ser los autores del femicidio.

A la mujer de 44 años la mataron a puñaladas en su casa del barrio San Nicolás cuando estaba junto a sus dos hijas menores de edad. Antes de atacar a la madre, los delincuentes encerraron en el baño a las niñas. En ese lugar estaban cuando el padre regresó del trabajo y se encontró con la tremenda escena. La autopsia determinó que la víctima presentaba más de cuarenta heridas de arma blanca.

De acuerdo con la teoría que manejan los investigadores, del feroz ataque a Jimena Salas participaron dos hombres, quienes a través de una táctica de relajamiento, como la de usar un perro para hacerlo pasar por extraviado, ingresaron a la vivienda con supuestos fines de robo. Paz resaltó el valor de la prueba genética obtenida en la escena del crimen, ya que “estas muestras permiten un constante cotejos, ya sea de nuevos sospechosos o bien de delincuentes que en forma periódica ingresan al Banco de Datos Genéticos.

El fiscal que actúa en la causa junto a su par de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Rodrigo González Miralpeix, reconoció que por el momento no existen elementos suficientes que permitan solicitar detenciones. No obstante, aseguró que “estamos trabajando en nuevas líneas que podrían llevarnos a un escenario muy distinto al que estamos ahora”. En ese sentido, el funcionario subrayó que “obviamente, por razones lógicas, no puedo adelantar más detalles al respecto”.