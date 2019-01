Gallardo: “La gente entiende el momento y la transición”

Marcelo Gallardo agradeció el apoyo de la gente a pesar de sumar tres derrotas seguidas de local y aseguró: “La gente demuestra su alegría, solidaria con el equipo, entiende el momento y la transición. Eso nos ayuda a intentar pasarlo lo más rápido posible”.

Gallardo también reconoció que, por cómo fueron los últimos meses, el equipo aún no está a la par de sus rivales en este arranque de año y por eso los resultados son algo menos incomprensibles. “Vamos a tener que transitar esto. Final de año, poco descanso, mucha algarabía, principio de año, poco entrenamiento, mucha algarabía y empezamos a jugar, mucha algarabía y no podemos ganar. Somos conscientes de lo que nos está sucediendo. Estuvo bien, pero hay que ser conscientes de que no podemos darnos el lujo de perder tres partidos seguidos”, sostuvo.

Por su parte, Germán Lux señaló que los pocos errores que River comete en defensa los está pagando demasiado caro, aunque reconoció que el equipo debe realizar una reflexión para cambiar esta situación.

“Las sensaciones son malas, tenemos que hacernos cargo, somos responsables. Tenemos que seguir mejorando, los pocos errores que tenemos los pagamos caro. Somos conscientes, hay que seguir. Hay que hacer una reflexión y seguir trabajando, mejorando y corrigiendo errores. En lo físico también hay que dar soluciones. Estamos en una racha negativa y hay que superarlo”, sostuvo Poroto.

Por último, Ezequiel Palacios se fue con bronca: “Trabajamos, entrenamos, le metemos todas las ganas. Hay que apretar los dientes y seguir metiéndole”.