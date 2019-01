Tevez: "El campeonato todavía no está resuelto"

Carlos Tévez, ídolo de Boca que fue titular en el empate 1-1 con Newell's, alertó que el "campeonato no está resuelto", a pesar de que el equipo xeneize está lejos de la línea del puntero Racing, al cumplirse la decimosexta fecha de la Superliga.

"Todavía el campeonato no está resuelto. A nosotros nos quedan dos partidos postergados, que si los ganamos aún tenemos chances", contó el delantero xeneize, que fue reemplazado por Ramón "Wanchope" Abila, al promediar la segunda etapa en el estadio del parque de la Independencia.

Tévez se lamentó por el hecho de que el equipo del DT Gustavo Alfaro no convierte todas las chances de gol que elabora.

"Estamos en un momento de recambio grande y también nos pasa que las situaciones que generamos no entran, como pasó en el primer tiempo. Por eso, cuando no se dan los resultados, uno se va con bronca", dijo el ex jugador de la Juventus de Italia, Manchester City de Inglaterra y Corinthians de Brasil, entre otros clubes.

"Nos deja tranquilos que tuvimos muchas chances. Pero lo importante es ganar, porque te da confianza", repitió Tévez, quien evaluó como "positivos" los ingresos de Mauro Zárate y el colombiano Jorman Campuzano en la segunda parte. "Agarramos la pelota e hicimos daño", describió.