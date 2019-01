La razón por la que Luciana Salazar no lleva a su hija al plaza

Luciana Salazar disfrutó hasta hace pocos días, de unas merecidas vacaciones por Estados Unidos junto a Matilda, en las que pasearon por Los Ángeles, San Francisco, y Las Vegas. No obstante, en su regreso a la Argentina, la conductora de Chismoses confesó que en Buenos Aires casi no sale con su pequeña hija.

"La tengo un poco encerrada porque me da mucho miedo la inseguridad. No puedo ir a la plaza con mi hija. Como vivo los fines de semana en Nordelta, ahí salimos un poco más. Pero en la semana estoy en mi departamento en Núñez y me cuesta sacarla", contó en una entrevista con La Nación.

Luli reveló los miedos que la aterrorizan: "No tengo miedo porque soy conocida, sino por lo que pasa en general con todo el mundo. La inseguridad es un tema que me tiene aterrada, en paranoia. Hasta me da miedo que la secuestren. En Miami salgo, camino todo el día con ella, pero acá no", cerró.