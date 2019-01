Leguiza: “Llegamos bien, con ritmo, y yo solo pienso en ganar”

Tras la clasificación al cuadro principal de la Copa Argentina, Gimnasia y Tiro afronta la última semana antes del debut en el Federal A, justamente frente al rival que eliminó en el certamen copero, Altos Hornos Zapla.

Mauro Leguiza, el héroe del albo el pasado domingo en la definición por penales, remarcó lo que significó conseguir el boleto al cuadro principal de la Copa.

“Estoy contento por lo que hicimos, es un premio al esfuerzo de los chicos. Cuando pedí la pelota para patear me sentía con mucha confianza, sabía que uno de los cinco penales iba a atajar y atajé tres seguidos”, sostuvo el guardavallas millonario, quien se ilusiona con enfrentar a un equipo “grande” de Primera División: “A quién no le gustaría jugar en una instancia linda contra un grande, no hay que desmerecer la Copa Argentina, nosotros sabemos lo que nos jugamos. Me gustaría, en lo personal, enfrentar a un equipo de Primera, le podemos hacer fuerza a equipos de categoría superior”.

Este domingo Gimnasia empezará a disputar la fase reválida del Federal A y para el arquero fue importante llegar al debut con esta última victoria. “Llegamos bien, con ritmo y con muchos partidos, no lo estábamos teniendo, lo de la Copa Argentina nos vino bien. Ahora llegamos con un envión anímico importante, nos falta seguir corrigiendo cosas pero vamos por el buen camino. Nosotros pensamos que tenemos que arrancar ganando en esta fase. En lo personal no miro mucho el descenso porque estaría más pendiente de eso y hay que estar más tranquilo. Yo solo pienso en ganar, en estar puntero y después se verá en la última fecha para qué estamos”.

El arquero también se refirió a su técnico, Daniel Ramasco, quien tratará de guiar a Gimnasia en busca del segundo ascenso.

“Lo veo con muchas ganas de trabajar, de corregir cosas que por ahí no veníamos haciendo bien, es importante para los jugadores. En ese sentido su experiencia como exjugador nos ayuda muchísimo”, sostuvo Leguiza, quien también se refirió a la llegada del nuevo arquero, Alejandro Garnero.

“Dio la casualidad que tuve el error en el clásico por la Copa Argentina y se habló de buscar un arquero, yo lo tomo con calma. Somos dos (junto a Facundo Abraham), el club no se quiere arriesgar y esta perfecto que llegue un compañero más para sumarse”.

Sobre la vuelta de Pablo Motta, el “uno” también destacó su presencia: “Nos puede aportar muchas cosas Pablo (Motta), es importante en todo sentido, a los chicos los puede ayudar mucho y es una voz de mando en la mitad de cancha”.

Por último, Leguiza también hizo referencia al rival que tendrán el domingo, Zapla.

“Jugamos dos partidos contra ellos, sabemos a qué juega y los jugadores que tiene. Ahora el fin de semana va a ser por los puntos y eso cambia la cabeza del jugador. Nos vino bien estos dos partidos para ver cómo juegan”.

El sorteo de la Copa Argentina

Gimnasia y Tiro sabe que será el único representante salteño en el cuadro principal de la Copa Argentina. Este jueves, a las 12, en el predio de AFA, en Ezeiza, se realizará el sorteo de los 32vos. de final. El albo podría enfrentarse a un equipo de Primera División, aunque aún no se definiría la sede para ese encuentro. Cabe destacar que la última vez que Gimnasia disputó esa instancia fue en agosto de 2017, cuando enfrentó a Boca en Formosa, donde perdió por goleada 5 a 0.