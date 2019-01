Una mujer de 75 años murió atacada por tres perros cruza de Dogo con Pitbull

María del Carmen Zárate, de 75 años, murió al ser atacada por tres perros cruza de Dogo con Pitbull. Los animales eran de una de las vecinas de la mujer que vivía en la localidad santafesina de Chañar Ladeado, en Rosario. Pese a que la noticia se conoció ayer, el hecho ocurrió el jueves cuando, según se cree, los perros entraron a la casa de la víctima. En diálogo con Cadena 3, su hija, Alejandra Goles, dijo: "Se ve que los quiso correr y ahí la atacaron y no se pudo defender". Finalmente, fue el nieto de Zárate quien encontró el cuerpo.

Tal como trascendió, la mujer le había advertido a su vecina sobre la peligrosidad de estos perros.

A pesar de que aún no se conoce con precisión cuáles fueron las causas de la muerte, los médicos dijeron que fue por un "shock hipovolémico" causado por una mordida en una zona arterial. Esto ocurre cuando la pérdida de sangre es tal que el corazón no puede bombear la suficiente sangre al cuerpo.

El fiscal a cargo del caso, Damián Casullo, solicitó que se traslade el cuerpo al Instituto Médico Legal de Rosario para realizar la autopsia y definir así las causas de la muerte. Fuente: La Nación