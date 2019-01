Denuncian que Anses quitó la pensión a una mujer ciega

La presidenta de la Asociación de Ciegos Habib Yazlle, Nieves Torres Quiroga informó hoy que realizaron una denuncia formal ante la justicia federal en contra de la Anses, por la quita de jubilaciones y pensiones sin ningún tipo de justificación.

“Estamos preocupados porque se están quitando jubilaciones a las personas ciegas, donde a comienzos de año ya tenemos el drama en varios adultos mayores”, precisó Torres Quiroga a FM Profesional.

En ese marco cntó el caso más reciente que recibió en la sede de los jubilados, cuando una mujer de 68 años, ciega, diabética, hipertensa y con un pecho extirpado, fue a denunciar que Anses no le habían pagado nada y tampoco le brindaban ningún tipo de explicación. En su caso en particular, Torres Quiroga también padece ceguera y aún así le quitaron el beneficio, “Yo fui a cobrar y no tenía depositado ni un peso en la Anses, por eso fuimos a la justicia federal”.

Y agregó: “Yo soy ciega de nacimiento, y ahora me salen con que me fui de mi trabajo y retorné, algo que es mentira porque nunca me fui de mi trabajo”.

Para la Presidenta de la Asociación de Ciegos, el trato que reciben a diario jubilados y pensionados en Anses “es indignante”. “Tenemos suspendidas las jubilaciones y no entendemos qué pasó, me tocó ver mucha gente que salió llorando porque no tenían nada para cobrar”, cerró la mujer.