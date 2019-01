Valverde: “Messi no es un simple jugador”

Ernesto Valverde, entrenador de Barcelona, de España, solo tuvo palabras de elogio para Lionel Messi, en la previa del partido de la Copa del Rey contra Sevilla.

“Messi no es un simple jugador. Estamos hablando no solo de un jugador que hace cosas maravillosas sino de algo que va más allá‘, aseguró el director técnico en el contacto con la prensa durante la conferencia.

“A mí me toca gestionar la parte de su talento como jugador en el campo, pero él ha trascendido desde el punto de vista social. Después del tiempo que ha pasado desde que llegó y de lo que significa mundialmente, todo esto es un paso natural”, prosiguió tras conocerse que el rosarino será el protagonista del nuevo espectáculo del Cirque du Soleil.

De acuerdo con un comunicado de prensa de la compañía y PopArt Music, el show se presentará el 10 de octubre en el Parc del Fòrum de la capital catalana y a partir de 2020 iniciará una gira mundial que se espera traiga el espectáculo a la Argentina. Las entradas se pondrán a la venta el próximo 7 de febrero.

El elenco integrado por 46 artistas guiará al público y a los fans en un recorrido vertiginoso de 90 minutos que combina la performance física deslumbrante habitual en los espectáculos de la compañía, la banda de sonido de impacto y una narrativa de búsqueda poética.