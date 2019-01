Manifestación de vecinos por la inseguridad

El centro vecinal del barrio San Remo convocó para hoy a las 11.30 a una marcha en la plazoleta de ese grupo habitacional del sur de la ciudad para reclamar por la inseguridad que impera en el lugar. La movilización tiene como fin motorizar una formal protesta por sucesión de robos que desde hace tiempo vienen ocurriendo en esa barriada.

"La verdad, estamos muy procupados por lo que está pasando, ya que son muchos los robos que ocurren en nuestra barriada", expresó el vicepresidente del centro vecinal Abel Moya. Dijo que el objetivo de la reunión es analizar la situación y luego trasladarse hasta la comisaria del barrio y pedir las explicaciones del caso a las autoridades policiales. "Lo que tenemos conocimiento es que esta dependencia policial tiene jurisdicción en treinta siete barrios de la zona sur y que cuenta con un plantel de apenas disiesiete efectivos", señaló Moya.

El dirigente sostuvo que "si esto es así es evidente que todos estamos desprotegidos porque en estas condiciones es imposible que la policia pueda realizar un efectivo control de la seguridad". Y remarcó: "Yo he hablado con algunos policías y me comentaron que por turno no quedan más de cinco efectivos y cuando tienen alguna urgencia, la dependencia queda virtualmente abandonada".

Frente a lo expuesto Moya subrayó que "lo que vamos a hacer mañana (por hoy) es ir a la comisaria para hablar con sus autoridades e interiorizarnos de la esta situación". Dijo que "si las cosas son así vamos a recurrir a las más altas esferas para exigir una respuesta concreta a nuestros reclamos. Lo que está pasando en barrio San Remo es grave porque no es posible que los ladrones se manejen con semejante impunidad y que nadie haga nada resolver esta cuestión".

Moya señaló que también reclamarán por el caso del joven que fue baleado desde un auto el sábado pasado. Leonel Agustín López Franco, de 22 años, se hallaba conversando con su cuñado luego de una jornada laboral en el rubro gastronómico que había culminado minutos antes. En esos momentos se acercó un auto y uno de los ocupante le efectuó un disparo que impactó en la pantorrilla.