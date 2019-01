VIDEO. Barrios inundados y vecinos aislados en La Caldera 

Con lágrimas en los ojos vecinos de los barrios 20 Viviendas, El Durazno y Nogalar en la localidad de La Caldera pidieron a las autoridades que se hagan las defensas de río porque muchas familias, entre ellos mujeres y niños, quedaron aislados y otras con sus casas inundadas luego del fuerte temporal de lluvia que cayó en varias partes de la provincia.

“Es una constante. Una y otra vez tenemos vecinos inundados: tenemos una vecina que está por parir. No se puede cruzar. La pala mecánica se quedó y tuvieron que venir con otra. Es intolerable que tengamos que vivir de esta manera. Estuvimos sin luz desde anoche. Me da vergüenza tener que salir en una pala mecánica. Hay muchos vecinos que no pueden regresar. Ahora bajó el caudal pero esto es peor”, dijo angustiada una vecina.

“Mi hijo está del otro lado. No se cómo está. Es una incertidumbre total”, dijo angustiada una mujer que espera que baje el caudal de agua que cruza una calle de la localidad.