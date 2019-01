Cuatro adelantados ya están en Punta del Este

Tras el gran 2018 que disfrutó River Plate, conquistando la Supercopa argentina y la Copa Libertadores ante el clásico rival, Boca Juniors, ahora el plantel millonario y su conductor, Marcelo Gallardo, deben enchufarse de nuevo para pensar en todas las competencias que tienen por delante en este 2019.

El millonario iniciará su pretemporada este domingo, pero algunos jugadores se adelantaron y ya están en Punta del Este, donde en los últimos días de sus vacaciones comenzarán a mechar algunos trabajos que les permitan llegar de la mejor manera al regreso a la acción. La parte más ardua de la preparación tendrá lugar en el complejo Solanas de dicha ciudad.

Los primeros en llegar fueron Jonatan Maidana, Javier Pinola, Lucas Martínez Quarta y Camilo Mayada, quien es uruguayo. Rodrigo Mora y Nicolás De La Cruz, también charrúas, podrían sumarse en las próximas horas.

Restará definir si vuelven a Buenos Aires el 6 para realizarse los estudios médicos de rigor, o si, como pasó en otras ocasiones, Gallardo les dio permiso para esperar al resto del plantel en el país vecino.

Este gesto es una muestra más del compromiso y la unión del grupo.

Además se pudo ver que Jonatan Maidana cumplió la promesa de platinarse el pelo si conquistaban la Copa Libertadores. Enzo Pérez, Martínez Quarta, Pinola (en la barba) y Borré ya habían lucido sus nuevos looks, y ahora fue el turno de Maidana, quien a pesar de usar el pelo cortito, no quiso dejar de cumplir.

Por otra parte, Marcelo Gallardo sumó otra baja a su plantel.

En este caso se conoció que Luis Olivera, lateral izquierdo, jugará a préstamo en River de Uruguay, equipo que participará de la Sudamericana 2019.

Tras culminar su estadía en San Martín (SJ), Olivera regresó a River en el semestre pasado. Sin embargo, el Muñeco no lo tuvo en cuenta y recién sobre el final del año 2018 encontró algo de participación en la reserva.

La agenda de River en enero

River disputará en enero cuatro partidos por la Superliga, pero previamente disputará un amistoso en Uruguay contra Nacional de Montevideo.

Tras 9 días de tareas, el primer partido del millo será el martes 15 de enero, a las 22.10, contra Nacional de Montevideo, en Uruguay.

Pero, la acción por los puntos se iniciará el sábado 19, las 20, cuando River reciba a Defensa y Justicia, por un partido pendiente de la fecha 8 de la Superliga. Luego jugará el 23, a las 21, como local ante Unión (pendiente fecha 12). También de local, River se medirá ante Patronato, el domingo 27, a las 19.20 (pendiente fecha 16) y el miércoles 30 visitará, desde las 21, a Godoy Cruz (pendiente fecha 13).