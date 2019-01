Canto, danza y percusión, se conjungan en una sola noche

In Pulso será la nueva propuesta que ofrecerá el ciclo “Verano en la Fundación”,mañana jueves a partir de las 21, en la sala del Teatro de la Fundación Salta, General Güemes 434.

Es una compañía de canto, danza y percusión, conformada por jóvenes artistas pertenecientes a diferentes rubros. Ellos conjugan una propuesta escénica rítmica, visual e innovadora, invitando al público a ser parte de la misma, recreando un espacio temporal en el que la “quinta pared”, que divide al espectador y al artista, deja de existir.

El lenguaje corporal, la utilización de elementos no convencionales y la interpretación de hits mundiales, hacen de In Pulso una compañía integradora, donde el pulso es la constante y todos nos dejamos llevar por él.

Está integrado por los cantantes: La Coni, Seba Pérez Gueleb, Fifi Palacios, Agustina Budonnet, Pia Tobio Costas. Percusionistas: Gastón Fleckenstein, Adrián Chocobar. Guitarrista: Facu de las Estrellas. Bailarinas: Karla Bauch, Ana Carolina Represas, Belén Sánchez, Alejandro Arias, Agustín Rivas y Lu Cardozo. Sonido: Juan Castillo.

“Formé la compañía con intenciones de mostrar algo distinto de Salta, exhibir a los artistas desde otro lado. Es un proyecto ambiocioso, que está hecho con el corazón y el trabajo, con la intención de llegar a todo el país. Tenemos un staff de personas que la rompe trabajando a nivel escénico. Son excelentes artistas, pero además se buscó a cada uno de los integrantes por la calidad humana que tienen”, aseguró La Coni.

Livelli y los Saravia

Por su parte, el viernes proseguirá el ciclo con la presenctación de Livelli y Los Saravia.

Es el proyecto solista de Emiliano Livelli quién fue compositor y cantante de Bort y Radio Tribuna. El proyecto nace de la búsqueda basada en la necesidad de explorar el individualismo desde el rock de autor.

El mismo se mece por distintas aristas musicales con un idioma propio que busca profundizarse y des-construirse con el paso de las obras.

Cuenta con 3 álbumes disponibles en todas las plataformas: “4 notas de audio”: primer ep grabado en Adrogué, Buenos Aires que fue lanzado inicialmente por whatsapp. “Siestita”: segundo ep grabado en Vaqueros, donde el artista explora a la canción en formato íntegramente folk. Y finalmente “Operativo Dragón”: primer lp grabado en Rosario de Lerma, Salta. Grabado en vivo con los actuales Saravia.

Integrantes: Emiliano Livelli, voz y guitarra; Agustín Colina, bajo; José Burich, guitarra; Santiago Zannier, sintetizador; Martín Misa, batería; Juan Pablo Mayor, trompeta.

La banda completa reside en Salta Capital y se encuentra presentando Operativo Dragón, su nuevo material por todo el circuito local, proyectando giras nacionales.

Macúmbicos

La semana se completará con Macúmbicos, el sábado próximo. La banda salteña se encuentra presentando su primer trabajo discográfico. El mismo cuenta con 10 temas de autoría propia y 4 versiones de clásicos de diferentes rubros de la música. Se trata de un material fresco, desprejuiciado, con una calidad de audio altamente lograda. Los temas recorren diferentes climas, pero están centrados en contagiar la energía desbordante con la que la banda se presenta en cada escenario.

Macúmbicos ya cuenta con tres videos oficiales, se trata de los temas Sabático, El carpero y Alta Derrapeishon, los cuales están siendo recibidos con mucha aceptación por parte del público. En especial este último, llegó a más de 300000 reproducciones en el transcurso de 3 meses en la plataforma Facebook.

En plena gira, presentando este material, ya visitaron las provincias de Jujuy, Tucumán y Catamarca, y recientemente desembarcaron en Córdoba, de la mano de Cadena 3 y FM Córdoba.

La presentación de esta banda salteña despertó enorme expectativa entre sus seguidores.