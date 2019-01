El folclore en su máxima expresión marcará los acordes en La Candelaria

Se llevará a cabo una nueva edición del Festival de La Candelaria, el sábado próximo en la mencionada localidad, con entrada libre y gratuita.

La fiesta a realizarse en honor a Nuestra Señora de La Candelaria, patrona del pueblo, contará con una cartelera de notable nivel.

La convocatoria musical se iniciará desde las 14.30. La actividad se iniciará a las 7 de la mañana con la salva de bombas; la misa se realizará desde las 10. Luego, será la procesión y el desfile de las agrupaciones gauchas e instituciones.

Un importante número de artistas pasarán por el escenario. Se destacan: Paola Arias, Lázaro Caballero, Javier Jiménez, Super Band, Chirettes, Los Cantores del Alba y sus Mariachis, Los Teuco y Vanessa Paz, Tunay, Raúl Pastor y Los Miirlos. Además estarán: Ciro Arias, Cautivos Salteños, Cauces, Nico Cau, Herencia Santiagueña, Piantao, Mudayki, Dúo Clavisal, Oscar Olazo, Gerardo Arias, Los Norteños, Los Hermanos Arias, Grillo Sabalza, Los Hijos del Viento, La Saeta, Daniel Daniel, Las Voces del Tala, Carreros, Los más Buscados del Humor, Pamela Sequiera, Natalia Iturres, Adrián Pérez, Brian Toro y su Padre, ballet Tradición Norteña, y la academia municipal.

La jornada también contará con la atrayente jineteada y la destreza gaucha, con destacadas tropillas de la provincia.

“La despiadada” suena avasallante y hasta con una cuota de crueldad, pero lógicamente se lo debe trasladar al plano artístico donde la cantante Paola Arias “atropella” con su talento en cada escenario que requiere de su presencia. Además, es el nombre con el que tituló su nuevo material discográfico, La “Gauchita” será uno de los números centrales de la convocatoria en La Candelaria.

Paola Arias recientemente presentó Fuego, el primer adelanto de su próximo material discográfico. Este nuevo tema ya se encuentra disponible en todas las plataformas virtuales. Paola abre el abanico de lo que vendrá en unos meses, cuando salga de manera completa, su nuevo disco.

“En la actualidad sigo pegado a mi línea musical de toda una vida, eso que aprendí de los guitarreros anónimos que llegaban a La Troja a trabajar en el tabaco, cortando leña, peones de campo, etc. Ellos los fines de semana cuando terminaban su jornada se juntaban a guitarrear en mi casa, que era el boliche del lugar. Esta forma de cantar la llevé por muchos escenarios del país. En esta oportunidad no van a faltar los violines, bandoneón, acordeón, guitarra y bombo, para hacer un recorrido de los ritmos de cada región del país”, aseveró Javier Jiménez, otro de los artistas que actuarán en La Candelaria.

La ocasión será propicia para ofrecer algunos de los temas de su último disco “Ley de la vida”.

“Este nombre se debe a que algún día partiremos de este mundo y es la ley de la vida que por razones de edad, se va primero el abuelo, pero no es una regla ya que todos partiremos cuando Dios así lo disponga. Lo mejor es delar cosas buenas y tratar de que no se corte el eslabón de nuestros antepasados, de las grandes enseñanzas que nos dejaron nuestros abuelos, cuando el respeto al padre era algo inviolable. Así voy desarrollando mi disco con zambas, gatos y chacareras, para alegrar a mis hermanos argentinos, para algún día cruzar fronteras lejanas y llevar el sentimiento que tenían nuestros héroes y de esa manera decir que seguimos amando nuestra tierra argentina”, sostuvo el folclorista salteño.

En la vida hay realidades que jamás dejan de sorprender...hechos que suceden porque simplemente tienen que ocurrir. En el mundo de la música siempre se asegura que el artista debe tener “ángel” para poder transmitir su mensaje al público. Se trata de una historia que se relaciona con el conjunto folclórico Chirettes, que en un lapso breve lograron acaparar la atención de los amantes de éste género musical.

“Parece increíble que en solo dos años hayamos superado todas las expectativas. Fueron incontables las actuaciones que se reflejaron dentro y fuera de nuestra provincia. Ahora, podemos disfrutar del disco, que lógicamente cuenta con temas propios. Si bien el grupo es reciente, los integrantes ya recogieron sobrada experiencia en otras formaciones”, aseguró Ivan Lalo Chiquello, quien ejecuta el charango y aporta su voz en el conjunto salteño.