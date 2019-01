“Todo impuesto impacta en el consumidor final”  

¿A qué servicios de internet apunta la resolución?

A todo lo que es venta de servicios vía internet que no tienen domicilio en el país. Para citar un caso, Netflix es una empresa extranjera que opera a través de convenios con las tarjetas de crédito y al no tener domicilio fiscal en la jurisdicción de la provincia de Salta tenemos que ver cómo cobrarles. Hay un montón de cuestiones técnicas que hacen a la configuración jurídica de por qué cobrarle y cómo. Esto ya lo hicieron algunas provincias, como Capital Federal y Córdoba, que empezaron a percibir mediante las tarjetas de crédito. En la misma línea, hemos sacado una resolución que aplica todo los servicios on line, que pueden ser cualquier servicio, no solo películas, de contribuyentes que están en el exterior. El pago del impuesto, se entiende técnicamente, que es un pago único y definitivo por cada factura o resumen de tarjeta de crédito. Ellos no están inscriptos en la Provincia pero es como cuando se pasa un peaje, que se cobra por esa pasada.

¿La Provincia ya percibió algún pago por los servicios on line?

La resolución está vigente desde este mes por lo que todavía no se ha cobrado nada. Esta semana nos entró una recomendación para ajustar algunas cositas de la resolución, pero el instrumento ya está vigente.

Ese impuesto, en definitiva, lo terminarán pagando los usuarios salteños de los servicios on line, ya que las empresas no suelen absorber los impuestos sino que los trasladan a sus clientes...

Todo impuesto es trasladado e impacta en el consumidor final. Cualquier empresario que hace su cálculo, su matriz de costo, traslada el impuesto en el precio final. En este caso es lo mismo. Lo que nosotros a Netflix le cobramos como percepción en definitiva la empresa lo trasladará a los clientes. Inmediatamente van a subir el valor del producto que está vendiendo. Siempre el impuesto va a impactar en el último consumo. Es decir que la operatoria de la cobranza va a aparecer en los resúmenes de la tarjeta de crédito. Esto ya está vigente, supuestamente en febrero las tarjetas de crédito tendrían que estar ingresando las primeras percepciones de los servicios. Hay un listado que emite la AFIP sobre los prestadores de servicios web y en base a ese listado vamos a percibir.

¿Y qué pasa con las páginas internacionales que venden por intermediación productos extranjeros, como Amazon, por ejemplo?

Ahí ya es distinto porque es comercio y tiene otra configuración jurídica en términos tributarios. Es una preocupación, pero forma parte de un debate mundial. En el G20, que se desarrolló hace pocos meses en la Argentina, ese fue uno de los temas que se tocaron, el del comercio on line. Es una preocupación de todos los países el ponerse de acuerdo en ver cómo se va a tributar, porque se llevan riquezas de un país a otro sin dejar nada y sobre todo los países más desarrollados, que son los que producen productos a alta escala. Los chinos es un ejemplo. Obviamente te llegan con páginas como Amazon o Alibaba y liquidan el comercio local. Es todo un tema y hay que empezar a ponerse de acuerdo. Mientras tenemos que ver cómo, desde acá, podemos hacer que dejen un tributo en el país.

¿Cómo hacen para que las páginas como Mercado Libre también tributen?

En todo lo que es mercado interno no es tan difícil, porque, como es el caso de Mercado Libre, son empresas que están radicadas en el país y que mandan factura por internet, lo que significa que ya están tributando. Lo que nosotros tenemos que salir a ver es que las empresas que venden en Salta desde las provincias donde están radicadas declaren sus operaciones en esas jurisdicciones y mediante convenios multilaterales el impuesto se distribuye hacia Salta. Entonces tenemos que ver que estén pagando lo que realmente deberían tributar, pero eso es más fácil de controlar.

.

.

.

.