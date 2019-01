Cayó el acusado de asesinar a una mujer

Cirilo Roberto Córdoba estaba prófugo desde el mes de octubre del año pasado, acusado de haber asesinado a cuchilladas María Esther Chesuino, de 50 años, una mujer que alquilaba una pieza en la propiedad del imputado en la ciudad de Orán. El hombre fue detenido en la provincia de Jujuy, donde se había refugiado luego de fugarse.

El caso se descubrió días después de haber cometido el femicidio a raíz del alerta que dio la hermana de Córdoba, luego del último contacto que había mantenido con él. "Me mandé una macana, me voy de viaje...", le expresó a su hermana, quien reside en la capital salteña. Si bien la mujer se quedó con la intriga, jamás pensó que el mensaje de Córdoba encerrara un trasfondo dramático. Con el correr de los días la incertidumbre se apoderó de ella, sobre todo cuando el hombre no respondía a sus llamados.

Recién entonces tomó verdadera conciencia acerca del contenido de la conversación. Fue así que se presentó en la comisaría 104, en el barrio Palermo I, y manifestó que estaba preocupada por no tener noticias de Córdoba y lo que le expresó a secas en su último contactó con él: "Me mandé una macana...". De acuerdo con los datos aportados por la testigo, Córdoba vivía en el pasaje San Lorenzo 130 de barrio Patrón Costas de Orán.

Con esta información el personal llegó a la vivienda y comprobó que la puerta estaba cerrada con llave y que nadie respondía a los insistentes llamados. Los efectivos comprobaron que un tufillo maloliente provenía del interior de la casa. Con la orden de allanamiento del juez de Garantías N§ 2, Claudio Parisi, la fiscal penal Claudia Carreras se hizo presente en el lugar.

Apenas la Policía y la funcionaria ingresaron al lugar se encontraron con un ambiente invadido por olores putrefactos. Al abrir una de las habitaciones se dieron con el cuerpo sin vida de Chesuino. El cuerpo de la mujer estaba sobre la cama y presentaba numerosas heridas de arma blanca en distintas partes del cuerpo. Los peritos del CIF trabajaron hasta ayer al mediodía en el interior de la vivienda en el levantamiento de huellas y la búsqueda de elementos útiles para la causa.

Según los vecinos, a Córdoba, de 38 años, lo vieron en avanzado estado de ebriedad. Respecto a la señora, comentaron que había llegado al barrio Patrón Costas hace unos dos meses y que alquiló una habitación dentro de la propiedad de Córdoba, quien vivía solo y trabajaba de changarín. En un principio la investigación se orientó en que podría tratarse de un crimen pasional por una supuesta relación entre Córdoba y Chesuino. Sin embargo los vecinos descartaron esa teoría, ya que afirmaron que entre ambos no había ninguna relación sentimental.