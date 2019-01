El drenaje de la ciudad otra vez fue superado por la lluvia

La tormenta de ayer volvió a demostrar que la capital salteña está muy lejos de tener la infraestructura necesaria para evitar las inundaciones. En pocas horas, la torrencial lluvia, que ingresó por la zona norte de la ciudad alrededor de las 6, anegó prácticamente la mayoría de las calles del micro y macrocentro y distintos barrios.

Viviendas con medio metro de agua dentro, autos varados, árboles y ramas caídas, cortes de luz y mucho malestar de los vecinos fue el saldo del fenómeno climático que afectó sobre todo a las barriadas colindantes al río Vaqueros.

En ese sector, los pluviómetros marcaron un nivel de cerca de 100 milímetros de lluvia, lo que equivale a más de la mitad de la media mensual de precipitaciones para Salta.

En el otro extremo de la ciudad, en el sector del aeropuerto Martín Miguel de Gemes, la lluvia alcanzó el nivel de 25 milímetros.

A pesar del peligro que corrieron al menos ocho viviendas del asentamiento Juan Manuel de Rosas, en el norte capitalino, donde confluyen los ríos Vaqueros y Caldera, que al unirse forman el Mojotoro, las familias del lugar no quisieron abandonar sus casas que estuvieron literalmente sobre uno de los cauces que se formaron al crecer el río. De ese lugar solo se evacuó a una mujer junto su bebé, quien tiene una afección cardíaca, y por prevención fueron trasladados al Centro Integrador Comunitario (CIC) del barrio Unión, donde pasaron la noche.

Otro punto donde los vecinos la pasaron muy mal fue en el asentamiento El Carmen, colindante al Grand Bourg, donde unas 40 familias sufrieron el desborde de las aguas del Canal Oeste hasta las puertas de sus viviendas.

Lo que falló

Evidentemente, ayer no dieron abasto los sistemas de desages de la ciudad. Desde la Municipalidad argumentaron que parte de lo que ocurrió fue a causa de los residuos que se arrojan en la vía pública y taponan las bocas de tormentas y disminuyen la capacidad de descarga de los canales.

Si bien la comuna empezó a encarar desde hace tres años varias obras para evitar las inundaciones, aún falta un gran avance para dotar a la capital de una infraestructura más resistente a las lluvias.

Parte de los trabajos necesarios se llevan adelante bajo la directiva del Plan de Manejo de Cuencas que realizó el municipio. Los proyectos más importantes de ese programa son la construcción de cuatro microembalses, ubicados en los campos militares, el canal de la calle España, el canal Tineo (sobre avenida Entre Ríos) y la cisterna de la plaza Gurruchaga, que ya fue terminada.

Justamente, la obra de la plaza, ubicada en calle 10 de octubre y San Luis, ayer tuvo una dura prueba que, según afirmaron desde la Municipalidad, pasó “correctamente”, aunque igual se anegaron las calles que rodean al espacio verde.

“El problema de las inundaciones en Salta es de toda la vida y no se soluciona fácilmente y no se puede hacer magia para resolver esta situación. Lo importante es que analicemos claramente que nosotros nunca dijimos que íbamos a lograr que Salta no se inunde”, explicó el intendente Gustavo Sáenz.

Lo que sí funcionó ayer fue el protocolo de actuación ante tormentas que tiene la Municipalidad. Los 32 agentes de Prevención y Emergencias se movilizaron por los distintos sectores afectados para brindar ayuda a los damnificados.

Lo propio se hizo desde Tránsito, Ambiente y la Cooperadora Asistencial.