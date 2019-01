Despidos en Telefe dejan al canal sin programación

Los trabajadores del canal Telefe iniciaron este viernes un paro de 24 horas y de dos horas por turno a partir del sábado para pedir la reincorporación de 12 empleados despedidos por la empresa. Asimismo, los trabajadores de C5N realizan una jornada de protesta en las puertas del canal para pedir la regularización del cobro de sus salarios.

Los trabajadores de Telefe, representados por la comisión interna del Sindicato Argentino de Televisión (SAT) lograron que los reciban este mediodía en la Secretaría de Trabajo ya que los despidos se suman a los 180 retiros voluntarios que desde hace dos años viene implementando la empresa.

El canal no está emitiendo programación, pero el noticiero de las 13 horas saldrá al aire elaborado por el personal jerárquico. Según trascendió, la cámara empresaria Asociación de Teleradiodifusoras Argentina (ATA) apunta a modificar el convenio colectivo y reducir los costos laborales.

En un comunicado, la empresa dice que las personas son diez que "corresponden a posiciones que, en relación con las nuevas dinámicas de la industria, ya no son requeridas actualmente".

En tanto, en C5N se realiza una jornada de protesta en la puerta del canal para pedir la regularización salarial. La protesta cuenta con la presencia la madre de Plaza de Mayo Taty Almedia y organizaciones que integran la Mesa de la Economía Social y Popular que instalaron con puestos de productos regionales en la vereda.

El periodista y delegado sindical Alexis Szewczyk relató a Tiempo que vienen cobrando el sueldo en cuotas “desde hace un año y medio”. “El canal tiene las cuentas embargadas por la situación judicial de los dueños. Desde hace dos meses el juez (en lo comercial Javier) Cosentino lleva la causa del concurso y ordenó abrir una cuenta inembargable para uso exclusivo de pago de salarios, pero esa cuenta no se pudo abrir por que la AFIP reclama que primero se le pague la deuda que tiene la empresa".

Y señaló: "Eso pone en jaque los 400 puestos de trabajo, viola tratados internacionales y constitucionales respecto de la prioridades de pago. No puede haber un interés superior al pago de salarios. La AFIP por orden del gobierno que tiene la voluntad de cerrar el canal y mantiene cerrada esa cuenta. Eso nos complica mucho la posibilidad de cobrar mejor y hace que uno sepamos nunca cuándo vamos a cobrar. Hay un retroactivo de 9 meses de la paritaria de 2017, no terminamos de cobrar el aguinaldo de junio y ni cobramos el de diciembre. Hay más de 100 compañeros que cobran 20 mil pesos y no pueden llegar a fin de mes”.

