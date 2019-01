El detalle para que Boca sume más extranjeros al plantel

La planificación para el nuevo plantel de Boca está en marcha desde hace un tiempo y las estrategias que se trazan son de las más diversas. Ante un mercado local hostil y de cotizaciones elevadas, el club pone la lupa en jugadores que actúan en el exterior y no se inquieta si son extranjeros.

Es que la última modificación del cupo de extranjeros que publicó la AFA hace unos meses le permitiría a los xeneizes contratar algunos futbolistas no argentinos más, ya que el colombiano Frank Fabra no ocupa una plaza porque lleva más de 30 meses de manera ininterrumpida actuando en el mismo club.

El desembarco del defensor paraguayo Junior Alonso como el primer refuerzo de Boca, pone en evidencia que la entidad de la Ribera está dispuesta a buscar afuera del país para reforzar un grupo que tiene como principal objetivo la Copa Libertadores .

En la carpeta de Nicolás Burdisso , el director deportivo del club, ya se cumplió con la contratación del ex jugador de Celta de Vigo, pero hay algunas otras alternativas para la mitad de la cancha.

Alonso, en su primer contacto con la prensa y antes de sumarse a la concentración del plantel en Cardales, dijo: “Estoy muy ansioso. Quiero hacerme ya los revisión médica para empezar a entrenar con mis nuevos compañeros. Cuando me llegó el ofrecimiento para venir a Boca no lo dudé ni un segundo. Es un club que se lo conoce en todo el mundo, se sabe lo grande que es, siempre lucha por cosas importantes. Uno sabe lo que conlleva este desafío y vengo preparado para afrontarlo”.

Esta alternativa que maneja Boca de eliminar el cupo de Fabra también le permite al club no tener complicaciones con el uruguayo Lucas Olaza. Pero además, ante la elevada cotización de Alexis Mac Allister porque Argentinos Juniors quiere US$ 10 millones, es que comenzó a sonar con fuerza la posibilidad de volver a contar con Nicolás Lodeiro , que está en la MLS, en Seattle Sounders.

Los equipos podrán tener hasta seis jugadores de otra nacionalidad en el plantel, aunque cinco estarán autorizados a firmar planilla en los partidos.

También podrían libera otro cupo el colombiano Wilmar Barrios , si es que continúa en Boca, ya que el volante central ya lleva 29 meses en el club. Es que otro de los apuntados por Burdisso y Gustavo Alfaro es el colombiano Jorman Campuzano, un volante central de 22 años que juega en Atlético Nacional, de su país.

“No es un mercado de pases fácil, pero vamos a ir por los jugadores que el cuerpo técnico y nosotros entendamos que sirven para jerarquizar el plantel. Jorman Campuzano es un jugador que le gusta a Alfaro, nosotros ya lo teníamos en carpeta y lo veníamos siguiendo hace un año”, le dijo Daniel Angelici , el presidente xeneize, al programa Cuatro de Copas, en Radio Cooperativa.