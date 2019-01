La salteña Marianela Domínguez marcó presencia en Santa Fe

Marianela Domínguez dijo: ¡Soy de Salta y hago falta! La solista se adjudicó el primer puesto del Festival del Pescador en Sauce Viejo, provincia de Santa Fe, en la categoría femenino.

“Después de tanto esfuerzo. No hay nada más lindo que salir de Salta y volver con semejante reconocimiento. Hay mucha gente que apostó por mi voz, que me cree capaz y día a día me ayudan a demostrar que puedo... pero con ellos: la familia y los amigos. Una de estas personas se llama René López, gran músico y persona”, sostiene Marianela.

La salteña adquirió el derecho de participar 35º Festival Folclórico del Pescador en Sauce Viejo, en Santa Fe. Se realizará el 12, 13 y 14 de enero de 2019.

“Conocimos gente fabulosa que de manera desinteresada se comportó muy bien. Las familias Gaete y Mastrocola valoran el arte y lo tienen muy presente. Nos brindaron su atención y hospitalidad sin pedir nada a cambio. Nunca voy a olvidar todo lo que hicieron por nosotros. En compañía de todos ellos participamos y se alegraron del triunfo tanto como nosotros. Sus abrazos fueron en ese lugar tan lejano y aún desconocido, aunque los sentí como si vendrían de mis seres más queridos”, agregó la solista salteña.

“Tuvimos la dicha de realizar una entrevista por LT10 Radio Universidad, con la conducción de Víctor Luesma. Otra de las entrevistadas fue una grande, una mujer cálida y bella en su totalidad: Silvia Mugica, autora y comunicadora de Santa Fe. ¡Qué placer fue conocerla y compartir! También llegamos a Canal 5, gracias a Claudia Vicci, una periodista que nos transmitió en Facebook para que mi mamá pudiera escucharnos desde casa. También tuvimos la oportunidad de cantar en un local conocido como Tigger o El comedor de Tato, simplemente para transmitir vía Faceboook nuestra felicidad a la familia y seguidores. Realmente fue una experiencia maravillosa vivida en Santa Fe, donde ojalá se abran puertas para el futuro, ya que en este 2019 estoy decidida a llevar mi canto a otras provincias del país”, rescató Domínguez.

Salteña de pura cepa, con cuerdas vocales que auspician un futuro alentador. Con los pies sobre la tierra, ella sentencia que es importante aprender y marcar una propuesta diferente, siempre apostando con el corazón.

“Como joven salteña me inicié en el canto, a la edad de 14 años. Mi amor por lo nuestro nació en el Centro Polivalente de Arte, donde estudiaba danzas folclóricas y populares. Esto me permitió cantar en distintas salas de la capital salteña, como Teatro del Huerto y Casa de la Cultura, durante muestras anuales”, añadió.

Pero no tardó mucho tiempo para empezar a mezclarse en el circuito. “Participé en varios concursos de televisión, por ejemplo Baila conmigo, un certamen de música tropical, transmitido por Canal 10 de Salta, en el año 2014, donde obtuve el primer premio. Fui finalista en Sabático, como solista folclórico, programa emitido por Canal 11 de Salta, en el año 2015. También llegué a finalista como solista folclórico en El Gran Show, programa transmitido por Canal 9 de Salta, en el año 2015”, resaltó la cantora salteña.

Así se vislumbró el puntapié inicial de su carrera artística. Estas experiencias le sumaron horas sobre el escenario...y llegó el primer desafío profesional. “En el año 2016, formé parte del grupo Nuna, con ellos grabé un disco de música andina y latinoamericana. También tuvimos una inolvidable actuación en el Teatro Provincial de Salta. El año pasado tomé la decisión de encaminar mi carrera como solista”, aseveró finalmente Marianela Domínguez.