Juan José Luis Molina: “Queremos ver a Juventud en lo más alto”

Una lucha inclaudicable con el propósito de no bajar los brazos es lo que se propuso Juan José Luis Molina, desde que asumió el compromiso de vestir los colores de Juventud Antoniana. Oriundo de General Güemes, el jugador nacido el 1 de mayo de 1997 se fue a Banfield a los 13 años y allí hizo todas la inferiores. Actualmente cuenta con 21 años y es uno de los hombres que integran el plantel santo que compite en el Federal A y empezó a ganarse el cariño de la gente por su habilidad en el juego. “Tranquilo, porque estoy de vuelta con objetivos renovados y con una dirigencia nueva. Ya venimos sabiendo cómo es la situación del club. Lo vivimos desde hace seis meses. Uno piensa que como está la circunstancia del club lo más fácil sería irse a buscar otros caminos o buscar el camino más fácil. Pero no es la opción, estamos acá. Queremos salvarnos del descenso. Ponemos una ficha a la nueva dirigencia y por eso estamos acá. Con unas ganas siempre de volver, de armar una buena pretemporada para tener una buena base durante el campeonato”, explicó Juan Molina a El Tribuno.

Y a continuación el jugador hizo un relato de su trayectoria como jugador y de su origen. “Yo soy de Güemes. A los 13 años me fui a Banfield, estuve desde esa edad hasta los 21. En agosto del año pasado me vine a Juventud. Hice todas las inferiores en Banfield. Cuando me hicieron esa propuesta de venir a Juventud, lo hice con una ilusión muy grande. Sabía la situación en la que estaba el club. Quería poner mi granito de arena para sacar esto adelante”, contó.

Se declaró hincha de Juventud. “Desde muy chico soy simpatizante de Juventud; cuando jugaba los campeonatos en Salta, enfrentar a Juventud era lo máximo. En la instancia final o semifinal era un rival realmente que te daba miedo por la mística que tenía y tiene, por su historia acá en Salta”, subrayo.

Es consciente del gran reto que tiene Juventud, ahora por delante. “Bueno, uno busca eso. Busca retomar lo que era Juventud en su historia. Queremos ver a Juventud en lo más alto. Queremos que otra vez se ponga de pie. Esto no está perdido ni derrotado ni nada por el estilo. Nosotros estamos acá luchando en el día a día. Trabajamos para eso y para dejarlo en mejores condiciones”, señaló Molina, quien luego prosiguió: “Uno ya tiene la experiencia de los seis meses en los que estuve el año pasado. Me tocó jugar en la segunda ronda del torneo. Me adapté gracias a mis compañeros. Gracias al cuerpo técnico. Me dieron la oportunidad, la confianza y con pilas nuevas estamos renovados después de las vacaciones, que creo que eran necesarias. Este es un buen plantel y muy profesional para lo que es la categoría. Bastante humano, donde priorizamos al club más allá de la situación en la que está, y nosotros queremos el bien. Se los demostramos al hincha y a toda la institución; en cada partido salimos a pelear más allá de que se juegue bien o mal”.

La pretemporada es lo esencial para lo que viene opinó. “Haciendo una síntesis del año pasado, lo que nos faltó fue una buena pretemporada, porque en el campeonato nos costó en lo físico. La idea principal es que no nos suceda eso. Y que vayamos en cada partido a demostrar un buen fútbol y, más allá de los tres puntos, que se juegue bien”, finalizó Molina.

El primer amistoso

Mientras el plantel antoniano cumple con la pretemporada en Metán, todo se encamina para que el próximo sábado, el equipo que dirige el DT Salvador Mónaco juegue su primer amistoso con Deportivo El Galpón (en un primer momento había sido descartado), representante de la Liga Metanense en el próximo torneo Regional Federal Amateur.

Con respecto a los entrenamientos del santo, ayer los jugadores efectuaron el segundo día del duro trabajo junto a Abel Argañaraz, una de las caras nuevas.