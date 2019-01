Sadop denunció despidos arbitrarios en un colegio privado

El Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop) denunció recientemente el despido arbitrario de cinco docentes del colegio 8112 San Rafael Arcángel, ubicado en calle Pueyrredón 1578, tras un planteo colectivo del personal por mejoras en las condiciones laborales y salariales.

Trascendió que desde que se abrió el colegio en 1992 y hasta fines del año pasado los docentes recibieron continuas promesas de que cuando mejore la situación económica institucional, relacionada esta directamente con la matrícula, se mejorarían los sueldos y las condiciones de trabajo.

Sin embargo, al parecer, no sucedió nada de eso. El colegio San Rafael se convirtió en uno de los establecimientos inclusivos más demandados de la ciudad, pero por la voluntad de sus docentes que se capacitan por aparte. También creció en materia inmobiliaria, según se supo, consiguió los terrenos aledaños para su propio predio de deportes, amplió el espacio educativo con escenario, laboratorios, salas de nivel inicial de 2, 3 y 4 años y un centro de redes.

No obstante, pese a todo esto, no se cedería internet ni al personal ni a los alumnos, no se permitiría el uso de la biblioteca ni se habrían habilitado salas de profesores "dignas".

Ante este panorama y debido a la preocupante realidad económica del país que afectó el bolsillo de los trabajadores, a fines del año pasado un grupo mayoritario de docentes le solicitó a la propietaria del colegio el cumplimiento de las leyes laborales: pago del bono 2018, regularización de sueldos en negro, pago de aguinaldos y meses de diciembre, enero y febrero completos; bancarización de los sueldos de los empleados, transparentación del personal y acceso a los cargos según los méritos académicos.

De acuerdo al portal Visor Gremial de Salta, para Sadop está más que claro que la respuesta a la nota llegó el miércoles 2 de enero, cuando cinco de los docentes que promovieron la misma y reclaman lo que les corresponde por derecho recibieron "en represalia" los telegramas de despido.

"Durante todos los años no se cancelaron nunca los sueldos que figuran en los libros, el personal firmaba recibos falaces con alteraciones importantes con respecto a lo que se recibía en mano, que era más del doble en una lista de 50 empleados, víctimas de la necesidad de trabajar y de la creencia en que la promesa se cumpliría alguna vez", reveló por otra parte una fuente.

Se conoció además que cuando alguien exigía mejoras de forma unilateral se efectuaba de inmediato el despido sin causa justa y con el aval de las directoras de nivel, pero hasta ahora, este nunca había abarcado a tantos profesores de una sola vez, lo que generó gran malestar e incertidumbre entre los docentes.

En este marco, apuntan contra el colegio San Rafael de evadir pagos a la AFIP y a la Anses, y de engañar al Ministerio de Educación en el pago del incentivo docente a por lo menos seis personas que forman parte de la patronal -familiares-, que cobrarían el incentivo docente sin desempeñar tareas afines en el establecimiento como el resto del plantel.

Anoche, al cierre de esta edición no se pudo saber si el colegio San Rafael cuenta con una subvención, como muchas instituciones privadas.

Desde el sindicato, están dispuestos a acompañar a los docentes despedidos para tratar de rever sus situaciones que consideran "injustas".

"Se ofreció asesoramiento para llevar adelante las medidas legales pertinentes que garanticen el respeto de sus derechos y dignidad como trabajadores de la educación", dijeron.

Detalles

El colegio San Rafael Arcángel lleva 26 años en Salta. Ofrece educación inicial, primaria y secundaria en su edificio de Pueyrredón al 1500. Cuenta con un plantel de 50 docentes. Entre los despedidos hay educadores que se desempeñaban en la institución desde sus comienzos.

Educación no tiene “injerencia” en lo laboral

El director de Educación Privada, Walter Benedicto, habló sobre los despidos.

El nuevo director de Educación Privada, Walter Raúl Benedicto, admitió que estaba al tanto de los cinco despidos de docentes en el colegio San Rafael Arcángel, aunque señaló que la dirección que encabeza no tiene “injerencia” en la parte laboral de los establecimientos privados.

“En la relación entre patronal y profesores no injerimos, pero sí tenemos potestad en la cuestión pedagógica”, dijo.

El funcionario provincial comentó que el viernes se enteró de la situación por los medios de comunicación y que ese mismo día habló con la propietaria de la institución, quien le confirmó las bajas y le dijo que está trabajando con el Ministerio de Trabajo en el cálculo de las indemnizaciones.

Sin ahondar en más detalles, Benedicto no se refirió a los motivos de las decisiones. Sobre las denuncias por las condiciones laborales precarizadas de los docentes privados que salieron a la luz tras estos despidos, comentó que la Dirección de Privada en el aspecto administrativo lleva un control del estado de AFIP de los colegios. “Se les pide el pago de AFIP de los últimos tres meses para corroborar si se les está haciendo a los docentes los aportes correspondientes o no”, añadió. Lamentablemente, la situación de precarización no es una novedad en el sector.