Cruce tuitero entre Pamela Ares y Eduardo Costello

El año electoral ya empezó a tener giros y polémicas apenas transcurren los primeros días del 2019.

La exdirectora del Observatorio de Violencia contra las Mujeres Pamela Ares y el exministro de Trabajo y actual coordinador de la Jefatura de Gabinete de la Provincia, Eduardo Costello, se cruzaron en la red social Twitter.

"Le preguntan a @UrtubeyJM (cuenta de Twitter del gobernador Juan Manuel Urtubey) sobre la despenalización del aborto. Y dice iría a una consulta popular. El Movimiento de mujeres de Salta puede dar cta (cuenta) de las políticas de género de su gestión. También quienes pasamos por la función pública durante su gestión", escribió Ares.

"Le hemos pedido a @UrtubeyJM trabajar para hacer una consulta popular en #Salta sobre la despenalización, y jamás tuvo la voluntad política de hacerlo, porque es el orden conservador. En Salta no, pero para la campaña presidencial si", agregó.

Ares está casada con Gonzalo Quilodrán, exfuncionario provincial, que fue desvinculado en los últimos días del año pasado.

"Compañera Ares no se paga así tanta generosidad de un compañero que fue tan generoso con Ud y su familia!!! O al menos a mi me educaron así...a lo mejor es demode el ser agradecido...saludos!!!", escribió Costello.

"No te contesta el Coordinador ni el ex ministro....te contesta el Ciego...te acordás? Y lo digo por los 11 años en que tu marido trabajo para Juan Manuel....!!!! No hace falta la incorporación de criterios de género!!! Saludos Pame", apuntó el extitular de Trabajo en otro tuit.

"Me hostigan por criticar a @UrtubeyJM y a su gestión, por tener postura política propia.

La tuve antes, durante mi paso por la función pública y la seguí teniendo después. He sido y soy muy crítica. Pero me cuestionan por mi marido. Que curioso!", expresó Ares.

"El Poder Ejecutivo promueve políticas que no resuelven el día a día a las víctimas", cuestionó Ares cuando en marzo del 2017 pegó el portazo del Observatorio.