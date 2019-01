Una anciana en estado de abandono necesita asistencia social y médica

Pobreza y abandono: una mujer metanense necesita ayuda. Por eso los vecinos se comunicaron con la redacción InfoSalta a fin de mostrar cómo sobrevive en la extrema miseria esta anciana.

Se trata de doña Marta, que habita una de las oficinas abandonadas de la Estación de Ferrocarril de Metán. Por lo que comentaron los vecinos que se comunicaron con el medio, “tal vez sufra alguna enfermedad mental”.

No tiene para comer, duerme en el suelo, no tiene colchón ni frazadas, solo ropa sucia y en mal estado que le sirven de cobijo. Ayer dos vecinas se acercaron llevándole agua para aplacar el fuerte calor.

La anciana necesita la ayuda del estado, no tiene nada. Hasta el momento sobrevive por la caridad de algunos.