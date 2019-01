El voto joven, un nicho clave para los partidos este año

En las elecciones generales que se realizaron en el 2017, el distrito electoral Salta registró el mayor número de jóvenes afiliados a partidos políticos.

Según datos de la Cámara Nacional Electoral, ese año se determinaron 207 mujeres y 198 varones, llevando el total a 405 en esta provincia.

Según la publicación del órgano electoral nacional, las cifras de los jóvenes salteños afiliados superó incluso a distritos como el de Capital Federal y de Buenos Aires.

Este último distrito registró hace dos años un total de 162 jóvenes afiliados, de los cuales 76 fueron varones y 86 mujeres.

En la Capital Federal el número total de afiliados jóvenes registrado fue de 366. De ellos, 165 fueron varones y 201 mujeres.

El padrón joven salteño

Para las elecciones legislativas del 2017, un total de 44.165 salteños menores, de entre 16 y 18 años, estaban habilitados para ejercer el derecho al voto optativo.

De esta cifra, 22.512 fueron varones y 21.650 mujeres.

Es un hecho que para las elecciones generales de este año aumentará en esta provincia la cantidad de jóvenes votantes.

La franja de los menores de 18 años votó por primera vez en el país en las elecciones legislativas del 2013.

En las elecciones primarias nacionales de ese año el padrón de la provincia de Salta registró 22.600 jóvenes electores.

Para los comicios del 2015 se sumaron otros 14.629 menores de 18 años y llevaron el registro a 37.229 votantes.

En 2017 la cifra de los jóvenes de 16 a 18 años habilitados para ejercer el voto optativo aumento en esta provincia a un total de 44.165.

La cantidad de jóvenes votantes salteños representó hace dos años atrás un porcentaje del 4,46% del padrón general del país para esta franja.

En la página web Argentina.gob.ar del Ministerio del Interior y relacionada con el voto joven, se recuerda que desde su primera implementación en las elecciones legislativas de 2013, el padrón de jóvenes casi se ha duplicado.

Señala que pasó de 627.364 electores en las primarias de 2013 a 1.129.824 en las generales realizadas en el 2017

Legislación vigente

El Código Electoral Nacional fue modificado en el 2012 a través de la Ley 26.774, para que se incluya a los menores de 16 y 17 años cumplidos hasta el día de la elección que se realizó el 27 de octubre de 2013.

Según explicaron autoridades de la Justicia Electoral, el voto joven también es universal, igual, secreto, libre y obligatorio.

No obstante, aclaran que a pesar de ser obligatorio, los electores de 16 y 17 años que no votan no son considerados infractores.

En consecuencia, no se les impone la multa que se prevé en el Código Electoral Nacional para los votantes mayores de edad.

Más de un millón

Se considera que con las elecciones de este año el padrón de Salta dejará atrás la cantidad de seis dígitos y superará el millón de electores.

Para los comicios provinciales de 2015 registraba 932.908 votantes, y para las presidenciales de ese año subió a 958. 898 electores. El padrón de 2017 habilitó a 991.239 electores. El aumento del electorado tiene estrecha relación con el crecimiento demográfico que se registra en esta provincia.

El derecho a sufragar

El derecho a votar en elecciones nacionales de jóvenes de entre 16 y 18 años se estableció con la ley 26.774, sancionada en 2012, que reformó la ley de Ciudadanía.

La legislación establece que el voto es obligatorio, pero para el caso de que se abstengan de hacerlo, no son considerados infractores. El primer padrón de jóvenes se implementó en las legislativas nacionales del 2013, con más de 627 mil electores. En las generales de 2017 hubo 1.129.824 jóvenes.