Una turista argentina murió en Tailandia tras "un bautismo de buceo"

La muerte de la joven argentina Rocío Gómez, ocurrida después de haber sufrido un accidente mientras realizaba el "bautismo" de una instrucción de buceo en la isla Tao, Tailandia, es investigada por la policía local, informaron hoy fuentes oficiales.

Phiyapong Boonkaew, jefe de la Policía de Koh (isla) Tao, indicó a la agencia EFE que están "investigando las circunstancias" del accidente ocurrido el 17 de diciembre que provocó, cuatro días después, el fallecimiento de la turista argentina, de 39 años.

Fuentes consulares informaron a Télam que Rocío había viajado a Tailandia junto a amigos en diciembre del año pasado.

El 17 de diciembre la joven participaba en su primer día de instrucción de buceo que había contratado con la escuela Pura Vida Koh Tao.

Según informaron voceros de la empresa a EFE, la víctima "se extravió en una inmersión junto con otro principiante, una buceadora con experiencia y el instructor".

Otro buceador encontró a la argentina a unos 6 metros de profundidad sin el regulador para respirar en la boca y, tras subirla a la superficie, le realizaron los primeros auxilios en el barco con ayuda de dos alumnos que eran médicos.



La turista fue trasladada primero al hospital de la isla de Samui, cercana a Koh Tao, y luego a Bangkok, capital de Tailandia, donde permaneció internada y falleció el 21 de diciembre.

Familiares y amigos de la joven fueron acompañados por el embajada argentina en Bangkok y la Dirección de Asuntos Consulares de Cancillería, quienes llevaron adelante los trámites correspondientes para posibilitar la cremación del cuerpo.

En las redes sociales, Pura Vida emitió un comunicado en el que aseguró que "se cumplieron todos los estándares de seguridad y profesionalidad y los testigos exculpan al instructor del suceso pero eso no evita la responsabilidad moral total y absoluta del instructor y de Pura Vida Koh Tao en el accidente".

Y añadió: "seguimos colaborando en todo para esclarecer cada mínimo detalle ocurrido".

En las redes sociales, amigos de la joven se encuentran compartiendo un comunicado de su ex pareja: "Rocío bajó con su instructor y una pareja de españoles. Es sabido que cuando se bucea siempre es mejor hacerlo en parejas, para que uno siempre esta pendiente del otro y éste de nosotros", indica Franco en el posteo.

Y se pregunta: ¿dónde estaba el instructor cuando ella lo necesitó?.

Por su parte, los familiares de Rocío pidieron reserva del caso y prefirieron no tener contacto con la prensa.