Dos hombres, uno de 18 y otro menor de 14, quedaron a disposición de la Justicia salteña, cada uno en su respectivo Juzgado de Garantías, luego de ser denunciados por una joven de 24 años en la localidad salteña de General Güemes. Según la víctima, fue atacada y violada por los acusados ayer por la mañana, luego de salir de una fiesta de cumpleaños.

La denunciante, domiciliada en un asentamiento del paraje Madre Vieja, sostuvo que salieron de un cumpleaños de un joven que festejó sus 18 años, un amigo de su novio, identificado por los investigadores con las iniciales R.R., mayor de edad, junto al menor de 14, la llevaron al fondo de una casa en inmediaciones del mencionado paraje. La fuente señaló que la joven no recordaba el lugar y trataban de establecer si era porque había consumido alcohol o alguna sustancia.

La víctima señaló que el más grande la agarró de los brazos, le bajó los pantalones y su ropa interior y la penetró por la vagina sin preservativo, mientras eso ocurría el menor no solo que no hacía absolutamente nada, al contrario, fue parte de la aberración mientras se masturbaba, según lo denunciado por la mujer.

Lo que los sabuesos tratan de establecer es en qué momento la joven fue llevada por los sospechosos y dónde se encontraban los otros jóvenes que al parecer habían compartido en el cumpleaños de uno de ellos, entre quienes se encontraba el novio de la víctima.

Intervino el fiscal penal Rodrigo Miralpex, quien dispuso que se lleven a cabo los exámenes ginecológicos completos, con muestras de hisopado anal y vaginal. Al mismo tiempo solicitaron al Juzgado de Garantías en turno la detención de los dos hombres acusados de abuso sexual con acceso carnal. A raíz de algunas consultas efectuadas, desde el Juzgado de Menores número 2 se dispuso que le hagan conocer la causa de su detención al menor de 14 años, para luego trasladarlo al Centro de Menores en Conflicto con la Ley Penal. Su padre fue citado por el juzgado interviniente en el marco de la audiencia de control de conducta.