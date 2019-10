Estrada: “Propongo la creación del banco social para microcrédito”

Emiliano Estrada es licenciado en economía, exministro y precandidato a vicegobernador de la Provincia. Comparte fórmula con Sergio Leavy en el Frente de Todos.

En vistas de las elecciones PASO provinciales que se llevarán a cabo el próximo domingo, Estrada participó ayer del ciclo de entrevistas por Facebook Live del diario El Tribuno. Durante el encuentro opinó sobre los índices de pobreza, desempleo, trabajo en negro, y explicó sus propuestas, como la creación de un banco social.

¿Que opina de los índices que dio a conocer el Indec que establecen que el 35,4% de la población argentina es pobre?

Es el resultado de una política económica nacional que tiene que ver con poner la centralidad de la economía en las cuestiones financieras, en querer agradar al mundo. Entonces optan por abrir las importaciones y entran productos que se fabrican más baratos que acá en la Argentina. Por diferentes cuestiones sale más caro fabricar en el país y lo que empieza a suceder es que las empresas no tienen forma de competir contra esos productos importados. Se empieza a generar desempleo y esa gente que queda desempleada comienza a estar en la pobreza. Eso es parte de un modelo económico que ya lo vimos en los 90 y lo estamos viendo ahora. Entonces a mí no me sorprende en absoluto que la pobreza siga creciendo porque es el resultado de un modelo económico que estaba destinado a terminar de esta manera.

En Salta los niveles de desempleo y trabajo en negro son elevados. ¿Que cree que hay que hacer para que haya más trabajo?

En principio, considero que una política que debería implementar el Gobierno provincial de manera urgente es la relacionada con el 35 o 40% de trabajo no registrado que pertenece a las empleadas de casas particulares. La Secretaría de Trabajo debe realizar una campaña muy fuerte de concientización y de comunicación para llevar adelante una registración de las trabajadoras, lo cual tendría un impacto muy fuerte en lo que es el mercado laboral no registrado. Por otro lado, tenemos que trabajar en algo que venimos proponiendo que es la creación del banco social.

¿En qué consiste el banco social?

Implica trabajar el microcrédito para todos aquellos emprendedores salteños que hoy no tienen acceso al sistema bancario tradicional y que tienen acceso a algunas entidades financieras que les cobran entre 200 y 300% de tasa de interés. Esto hay que trabajarlo en sintonía con una política nacional, volver a tener el monotributo social para que aquellos emprendedores que hoy están en la informalidad puedan obtener su jubilación, obra social, y la posibilidad de facturas que permitan ingresar al sector comercial de manera registrada.

El Gobierno dijo que iba a hacer un relevamiento de trabajadores estatales contratados para el pase a planta. El futuro gobierno decidirá. ¿Qué opina al respecto?

La discusión no tiene que estar dada sobre la cantidad de trabajadores sino que tiene que estar dada sobre el diseño estructural del Estado. Yo, hoy, creo que el Estado tiene un diseño estructural ineficiente porque nosotros tenemos, por ejemplo en el caso de salud, en todos los hospitales que recorrés, profesionales y pacientes que se quejan de la atención de la salud. Si en los últimos años duplicaste la cantidad de empleados de salud, educación y demás, tiene que repercutir en mejores servicios. Pero entonces si ya lo hicimos con los recursos humanos, ahora hay que ver qué es lo que está pasando con el sistema en sí y repensarlo para que eso funcione de mejor manera.

Ahora bien, yo hablaba el otro día con algunos gremios y sindicatos y les transmitía que con nosotros, el Frente de Todos, tendrán la seguridad de que los trabajadores nunca van a ser la variable de ajuste.

¿Que aportes podría hacer al funcionamiento del Senado?

Considero que el aporte más grande que le puedo hacer a una cámara es la planificación de cualquier ley que salga y que tenga impacto presupuestario. Hoy están disociados los poderes legislativos del Ejecutivo. Entonces si el Legislativo con una buena intencionalidad propone un proyecto de ley, por ejemplo, para solucionar alguna demanda sectorial pero nunca tiene el trabajo articulado con el Ejecutivo para decir, fijar, de dónde salen esos recursos es complicado. Creo que ahí es donde más voy a poder trabajar, ya que el conocer una estructura presupuestaria provincial, el haber manejado un presupuesto y entender cómo se compone éste es lo que nos va a permitir a nosotros poder trabajar articuladamente.

¿Tiene alguna propuesta para sacar a la provincia de la emergencia por violencia de género?

Hace ocho años que trabajo la cuestión de la violencia de género y la trabajo de una manera, creo yo, muy buena y eficiente con el tema del microcrédito en la provincia de Salta, mediante distintas organizaciones que son las que llevan adelante esa labor. Hoy en Salta hay entre 12.500 y 13.000 emprendedores del microcrédito que están siendo financiados. De esa cantidad el 90% son mujeres y de ese 90, el 85% son jefas de hogar, es decir son las que mantienen a la familia, sus hogares. Si no tenemos libertad económica, no existe la posibilidad de ninguna otra libertad. Siempre todas las políticas que trabajan la cuestión de género, no digo que estén mal, pero sí les falta una mitad del trabajo, porque trabajan sobre la consecuencia, cuando la mujer ya fue violentada. Yo trabajo la cuestión de género en la previa. Lo que hago es independizar a la mujer económicamente de su pareja, en términos de recursos, y eso es lo que le permite a la mujer poder tener un posicionamiento distinto.

¿Considera que Salta tiene que medir la inflación?

Sí. Ese es un tema que el Indec se había comprometido a resolver para establecer las métricas que debía llevar adelante la Provincia para hacer ese cálculo. Nosotros estábamos con una métrica que era del 2012 y que el Indec actualmente la objetaba, entonces dijo que iba a desarrollar una nueva metodología, canasta de consumo y que esa canasta la iba a trasladar, publicar para que Salta tome eso. Creo que en ese momento ya Salta estará en condiciones de estar en sintonía con el Indec para no tener discusiones metodológicas y para sacarlo adelante.

