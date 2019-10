Barras de Central Norte fueron condenados a 13 años de prisión

La tarde del 9 de julio de 2017, en el barrio 20 de Febrero, integrantes de La 11 y La 12, del club de fútbol Central Norte, se enfrentaron. Esta vez el violento choque arrojó como resultado la muerte de uno de ellos: Sergio Guillermo Canavídez, perteneciente a la primera facción. Juan Manuel "Chueco" Nieva (35) y Julio Ariel "July" Rodríguez fueron condenados a 13 años de prisión efectiva por homicidio simple. A pesar del esfuerzo por develar la verdad histórica en la Sala VII del Tribunal de Juicio de esta ciudad, no quedó claro quién mató a Canavídez aquella tarde en calle O"Higgins y pasaje Saravia.

Ayer fue la última audiencia donde se expusieron los alegatos. Los magistrados, Paola Marocco (presidenta), María Livia y Francisco Mascarello (vocales) pasaron a deliberar y el veredicto se leyó cerca de las 20 a través de la secretaria. Familiares de los imputados y la víctima estuvieron presentes en la Sala VII, en el medio de las familias varios policías aguardaban también el veredicto.

La fiscal, Verónica Simesen de Bielke, y en menor medida el querellante, Arnaldo Damián Estrada, orientaron sus fundamentos en la figura de la "alevosía", un agravante del homicidio, y la pena máxima pudo haber sido justamente la que solicitaron los defensores: prisión perpetua. "Según la organización civil Salvemos al Fútbol, desde el año 1920 han muerto en Argentina 317 personas a causa de los enfrentamientos entre los barras del fútbol", arrancó diciendo la fiscal acerca de un hecho "irrefutable", dijo.

Para Simesen, cuando Canavídez se queda solo en manos de al menos 10 barras de La 12, fue cuando Nieva y Rodríguez aprovecharon para golpearlo con la intención de matar. "A pesar del estado indefenso de Canavídez, Nieva y Rodríguez siguieron golpeando, es un hecho con alevosía por la total indefensión de la persona". De esa forma la autoría material del hecho por parte de los imputados fue acreditada por los testigos que pasaron en las audiencias.

Animales salvajes

A su turno, el doctor Arnaldo Damián Estrada adhirió a la pena de prisión perpetua solicitada por la fiscal, además de recordar desde su actoría civil la indemnización de 800.000 pesos por los daños materiales y morales a la familia de Canavídez. El letrado hizo un paralelo con el refrán italiano que dice: "Todos los caminos conducen a Roma", manifestando que según el importante número de testigos que pasaron por la Sala VII dejaron entrever que "todos los caminos conducen a los imputados...".

Entre los ejemplos citados por el letrado, entre los que recordó su esplendorosa época como jugador de fútbol en el Valle de Lerma, comparó el accionar de los barras con el de "animales salvajes que probaron sangre y hasta no saciar el objetivo de ver a su presa muerta no van a parar". El abogado de la madre de Canavídez, Mirta del Valle Paz, descartó el homicidio simple -lo que el Tribunal finalmente contempló- y también la figura del artículo 95 del Código Penal (riña o agresión), y concluyó que "son las pruebas las que muestran la culpabilidad de los imputados".

Defensas

La doctora María Gabriela Arellano, defensora de Nieva, puso el acento en la falta de una autopsia, que no se hizo con el valor que eso tiene en una juicio penal donde la parte acusadora solicitó la pena máxima, entre otros errores que según la defensora hubo desde el inicio de la instrucción. "Informes laxos han estropeado que hoy podamos llegar a la verdad histórica". Recordó que Canavídez sufrió en el hospital San Bernardo una infección interhospitalaria. "La causa de muerte no está clara", dijo.

Roberto Reyes, defensor de Rodríguez, hizo una lista de elementos que debiera tener la figura de la "alevosía" y faltaron en el debate. "Aquí hubo un choque de dos facciones que se tiraron de todo hasta morir. Un ir y venir propio de una riña. Cuando la verdad humana no se acerca a la verdad histórica, surge la duda", concluyó. Ambos solicitaron la absolución de sus defendidos.

Esperan los fundamentos

Uno de los defensores, Roberto Reyes, luego del fallo expresado ayer en la Sala VII sostuvo: “Quiero ver cuáles son los fundamentos del tribunal, porque la fiscal nunca planteó el homicidio simple como una condena subsidiaria, siempre abrazó la figura agravada de la alevosía. Quiero ver cuáles son los fundamentos para apoyar el homicidio simple cuando la fiscal no lo pidió. Estábamos ante la posibilidad de que sea con alevosía o no. Seguramente accedamos a la instancia de casación”. “La verdad no podemos saber qué elementos de cargo tomaron en la causa, tuvo la particularidad de carecer de una autopsia”, dijo por su parte Arellano.