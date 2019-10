"Argentina va a salir de esta angustia", dijo "Pepe" Mujica

El expresidente de Uruguay José "Pepe" Mujica aseguró este viernes que no sabe cuál será "el rumbo" de la Argentina, pero dijo estar convencido de que el país "va a salir de la angustia que tiene".

El expresidente de Uruguay José "Pepe" Mujica aseguró esta tarde que no sabe cuál será "el rumbo" de la Argentina, pero dijo estar convencido de que el país "va a salir de la angustia que tiene".

"No sé el rumbo que va a tener la Argentina, pero sé que va a salir de la angustia que tiene", subrayó el exmandatario oriental.

Junto al candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, en una charla con estudiantes, Mujica continuó: " (Argentina) ha salido mil veces, es un país riquísimo y tal vez su desgracia está ahí, en su riqueza".

"no se dejen robar la libertad...porque eres libre, eres libre solo cuando gastas tiempo de tu vida en aquellas cosas que te motivan sin joder a otro. La felicidad tambien es un poco de solidaridad" dijo Pepe Mujica junto a Alberto Fernàndez pic.twitter.com/3zTuPRPq1a — A24.com (@A24COM) October 11, 2019

"Ustedes son responsables de lo que va a venir, pero no se olviden de los miles que no puede venir a la universidad, de lo que se acurrucan en la soledad de los campos. El ser universitario no es un privilegio, es una obligación de servir a su pueblo", enfatizó Mujica ante los jóvenes en el Colegio Nacional Buenos Aires.

El exmandatario oriental instó a los estudiantes a “pelear contra ese egoísmo que nos amenaza de un holocausto ecológico”.