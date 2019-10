Emitía certificados médicos truchos

Ayer, efectivos del Grupo Investigativo 1 C concretaron la detención de una mujer que era investigada por emitir certificados médicos apócrifos. Se secuestraron sellos de médicos, certificados y recetarios entre otros elementos de prueba.

La investigación se inició al registrarse denuncias de profesionales que daban cuenta de la circulación de certificados médicos que ellos no habían emitido. Esta situación es muy delicada, más tratándose de un tema sensible sanitario.

Las tareas de los investigadores revelaron que una agente sanitaria estaría vinculada a los hechos, emitiendo la documentación con sellos y firmas falsas.

Los allanamientos

En las primeras horas de ayer se llevaron a cabo dos allanamientos en un domicilio de barrio Juan Pablo II y en el centro de salud de barrio 17 de Octubre, procediéndose al secuestro de sellos de profesionales, certificados médicos, talonarios de recetarios con el membrete del centro de salud que habrían sido utilizados para expedir los certificados falsos.

Por el hecho la mujer de 33 años fue puesta disposición de la justicia, tomando intervención la Fiscalía Penal 1 y Juzgado de Garantías Nº 2.