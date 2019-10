Clásico santo en barrio Norte: Juventud goleó 3 a 0

Juventud Antoniana celebró en barrio norte y le puso el broche de oro a una excelente primera mitad, al golear a Central Norte en el estadio Dr. Luis Güemes por 3 a 0, en el partido adelantado correspondiente a la última fecha de Torneo Anual de la Liga Salteña.

Nadie le podía arrebatar el primer puesto a Juventud, tampoco calmar su hambre de gloria, sobre todo porque en frente estaba su clásico e histórico rival.

El santo, el mejor equipo de torneo doméstico, fue muy superior a su rival, e hizo valer la experiencia y jerarquía de su plantel.

Central Norte le puso el pecho al enfrentamiento con un plantel muy joven, la gran mayoría de los jugadores está haciendo sus primeras armas.

Apenas arrancó el partido, los dirigidos por Adrián Cuadrado se adueñaron de las acciones, aunque tuvieron que esperar hasta los 34 minutos para ponerse en ventaja. Pablo De Pauli, habilitado por Martín Esparza, definió con gran categoría por encima de la humanidad de arquero cuervo y marcó el primero del partido.

Sobre el final del primer tiempo, Cristian Chavarría amplió la merecida ventaja para el santo, que podría haberse ido al descanso con marcador más abultado.

El azabache no pudo hacer mucho para intentar descontar, prácticamente no generó opciones de peligro, lo mejor que mostró fue labor de Nicolás Ramos, arquero cuervo, quien intervino en varias oportunidades para evitar una nueva caída.

En la segunda mitad, Luciano López, técnico de Central Norte, movió algunas piezas en el banco de suplentes pero no logró el resultado esperado. Su equipo mejoró pero no lo suficiente para descontar.

Juventud no bajó los decibles, buscó y finalmente encontró su premio a los 39’ por Matías Vicedo, quien con jerarquía y libre de marca, la mando a guardar. Todo un mérito del goleador antoniano.

Juventud Antoniana se despidió de la primera mitad del torneo en lo más alto de las posiciones y goleando a su clásico rival en barrio norte.

Cabe destacar que los cuatro primeros en la tabla de posiciones saltearan una fase (Juventud, Pellegrini y San Antonio, resta definir un cupo).

Del quinto al decimosegundo jugarán play-offs.

El resultado:

C. NORTE 0 JUVENTUD 3

N. Ramos A. Pedroso

C. Urbano M. Pérez

F. Barboza F. Girón

A. Paz J. Paz

L. Maldonado E. Salinas

R. Paz C. Chavarría

R. Morinigo M. Marín

A. Panelo M. Esparza

M. Ochoa M. Cachi

A. Mamaní M. Vicedo

I. Martínez P. De Pauli

DT: L. López DT: A. Cuadrado

Goles, PT: 34’ P. De Pauli (J), 41’ C. Chavarria (J). ST: M. Vicedo (J). Cambios, ST: inicio, Nieva por Martínez (CN), Zelaya por R. Paz (CN) y Yapura por Ochoa (CN), 28’ Arellano por Panelo (CN), 30’ Rojas por Esparza (J), 40’ Velazco por Salinas (J), 42’ Figueroa por Vicedo (J) Klix por Pérez (J).

Jornada: Última fecha

Estadio: Dr. Luis Güemes

Árbitro: Mauricio Colparis