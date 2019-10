Central Norte, sin jugar, no se movió en la tabla

Central Norte no sumó, pero tampoco se desplomó en las posiciones, ya que mantiene su ubicación en la zona A del Torneo Federal A. Los resultados de la séptima fecha favorecieron, de alguna manera, al cuervo, que con un partido pendiente frente a Douglas Haig zafó de tocar fondo.

Defensores de Villa Ramallo dejó pasar la oportunidad de superar la línea de Central, al caer de visitante con Boca Unidos de Corrientes, 2 a 1.

Con esta victoria, el equipo correntino se convirtió en uno de los líderes de la zona, que comparte con Güemes de Santiago del Estero, que igualó con Sarmiento de Chaco, 1 a 1.

Otro que tampoco logró alcanzar al equipo de Ezequiel Medrán fue San Martín de Formosa, que fue goleado por Deportivo Las Parejas, 3 a 0.

Chaco For Ever disfrutó de una gran producción en casa, donde superó con autoridad a Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay 4 a 0.

Crucero del Norte también sumó de a tres, al vencer a Sportivo Belgrano por 1 a 0.

Por último, Defensores de Pronunciamiento no pudo hacer la diferencia en casa y terminó igualando con Juventud Unida de Gualeguaychú, cero a cero.

Las posiciones:

Equipo PJ G E P Ptos.

Boca U. 6 4 2 0 14

Güemes 7 4 2 1 14

Chaco FE 6 3 2 1 11

DEPRO 7 3 2 2 11

Las Parejas 7 2 4 1 10

Sarmiento 6 2 4 0 10

Crucero 6 3 1 2 10

Douglas H. 6 3 1 2 10

Unión 6 2 2 2 8

Sp. Belgrano 7 2 2 3 8

C. Norte 6 1 3 2 6

Juventud 6 1 3 2 6

Def. Belgrano 7 1 1 5 4

Gimnasia 7 1 1 5 4

San Martín 6 1 0 5 3



Los resultados:

Chaco FE 4 - Gimnasia 0

M. Romero, J. Cáceres (2) y J. M. Ferreyra

Güemes 1 - Sarmiento 1

D. Romero - S. Parera

DEPRO 0 - Juventud 0

Crucero 1 - Sp. Belgrano 0

Miguel Gómez

Boca 2 - Def. Belgrano 1

Medina, Morales - López

Las Parejas 3 - San Martín 0

Salvatierra (2), M. Bocchetti