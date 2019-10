Macri a Fernández: "Hasta hace poco dijo que la presidenta Kirchner destruyó la economía"

Durante su presentación en el debate presidencial, Mauricio Macripidió "lograr juntos los cambios que faltan” y aseguró que “se necesita tiempo” para lograr mayores cambios, tal “como hizo en la Ciudad”.

Frente a los cinco candidatos que aspiran a sucederlo, Macri defendió su gestión durante los últimos cuatro años en el país. "En la Ciudad, con más tiempo, logramos hasta lo que parecía imposible y lo mismo vamos a lograr a nivel nacional", lanzó el Presidente.

Relaciones internacionales

Con respecto a las relaciones internacionales, el presidente dijo: “Restablecimos relaciones con la mayoría de los países del mundo, lo que nos permitió presidir el G20, recuperamos relaciones dañadas, y revitalizamos el Mercosur, lo hemos hecho con un único objetivo: trabajo y calidad de vida para el pueblo argentino”.

"Abrimos más de 200 mercados, donde todos los días llega trabajo de productos argentinos, esto recién comienza y tiene una enorme potencialidad para nuestro futuro", analizó el mandatario.

En este sentido, Macri lanzó: "Los otros candidatos insisten en no reconocer el acuerdo UE – Mercosur, que servirá para acceder a un mercado de 500 millones de consumidores".

“La expresidente Kirchner condecoró al dictador Nicolás Maduro, nosotros reconocimos al presidente Guaidó. O se está con la dictadura o se está con la democracia, y la neutralidad es avalar la dictadura”, le espetó el exjefe de Gobierno a Alberto Fernández sobre Venezuela.

Y añadió: "Cuando llegamos se habían roto las relaciones internacionales necesarias para combatir el narcotráfico. Hemos dado una batalla durísima, con récord de incautación de drogas. Tenemos claro que defender la familia argentina es enfrentar el narcotráfico".

Economía y finanzas

Con respecto a la coyuntura económica, Macri realizó una autocrítica: “Pensé que iba a ser más simple ordenar esta economía, ahora estoy más esperanzado porque escucho que todos compartimos los mismos diagnósticos, vamos a poder generar un acuerdo que como tener una economía establo”.

“Sé que el último año y medio la carga fue muy grande. El fin de mes ha sido angustiante y agobiante; el esfuerzo no fue en vano, por más que uno no lo sienta en el bolsillo, estamos mejor. Hemos achicado el déficit fiscal al 20%”, deslizó.

“Nuevamente he escuchado hablar del endeudamiento, quiero que quede claro: dos de cada tres pesos que tomamos de deuda fue para pagar deuda del gobierno anterior y el peso restante fue para reducir el déficit fiscal”, dijo el presidente.

Para cerrar el bloque, el mandatario volvió a cargar contra su contrincante peronista: “Me alegra que el Frente de Todos ahora hable de corrupción. Me sorprende que Alberto Fernández diga que destruí la economía. Él dijo cosas peores de la expresidente: que cerró la economía, que la dejó sin reservas, que ocultó la pobreza; digamos la verdad, si necesitamos llegar a consensos, lo mejor que podemos hacer es decirle la verdad a la gente”.

Derechos Humanos

"Me hace feliz ser presidente de un país donde se vive en libertad, un país plural, diverso, está en nuestro ADN. Creo que en la libertad, no concibo una sociedad sin pluralidad de ideas. Siempre he gobernador para todos, y siempre defenderé los derechos de todos", dijo Macri.

Y continuó: "Históricamente hay grupos que han sido relegados. Es inaceptable que en el siglo XXI haya desigualdades entre los varones y las mujeres. Lanzamos un plan nacional de igualdad, porque aunque parezca increíble argentina y cuba eran los únicos dos países sin un plan de igualdad".

"Entendemos que la violencia de género necesita un cambio cultural estructural, hemos mejorado el sistema de denuncias porque el que teníamos ni siquiera atendían el teléfono, no había estadística sobre el tema", sostuvo.