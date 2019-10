Coltrinari va mejorando su "clase" en el Turismo Pista

Por muy poco, por un apenas una vuelta, Francisco Coltrinari no festeja su segunda victoria consecutiva en la Clase 1 del Turismo Pista.

En el autódromo de Oberá, en Misiones y por la octava fecha, el salteño tuvo un buen fin de semana, fue de menor a mayor y superando los problemas mecánicos desde el viernes. Problemas que le volvieron aparecer cuando relamía un nuevo triunfo. Ya tenía en la mira la bandera a cuadros cuando un desperfecto en la caja de velocidad le hizo perder el primer puesto con el que coqueteó casi toda la mañana en el Litoral.

“Igual estamos muy contentos, el rendimiento del auto fue muy bueno, tuvimos problemas que fuimos corrigiendo y que en la última vuelta me jugó otra mala pasada”, expresó Francisco a El Tribuno desde la tierra colorada.

El joven piloto de 20 años había conseguido un séptimo puesto en la clasificación del sábado y luego subió al podio en la primera serie (3°). Ya en la jornada del domingo, partió desde el quinto lugar en la final y en la sexta vuelta (de 19 totales) se puso al frente del pelotón. Dominó la pista a su antojo hasta que el bonaerense Rubén Arguisain le arrebató la posición de privilegio en el penúltimo giro.

Coltrinari venía de ganar en la fecha anterior en Río Cuarto y con este segundo puesto sumó una muy buena cantidad de puntos que le permiten afirmarse en el tercer lugar del campeonato, con 172 unidades, por detrás del también bonaerense Nicolás Bonfiglio, el líder con 239.5, y del entrerriano Luciano Martínez, con 213.5.

“Tenemos posibilidades matemáticas, pero es muy difícil”, se sinceró Francisco con respecto a la posibilidad de ser campeón. Es que solo restan dos fechas para el final, las cuales deberá ganar y esperar a que ni Bonfiglio ni Martinez puedan sumar.

Cabe recordar que el ganador de cada prueba suma 30 puntos, 25 el segundo, 22 el tercero, 20 el cuarto y 18 el que se ubica en el quinto puesto. En la última fecha el puntaje se eleva por tratarse de una fecha especial de definición.

Los otros salteños que participan en la categoría no tuvieron buenos resultados. En la Clase 3, Pablo Vuyovich, que había sido tercero en la serie del sábado, terminó último con una vuelta de distancia con respecto al ganador. Entre los hermanos Lestard, al que mejor le fue es a Daniel, que finalizó en el penúltimo puesto, mientras que Fredy no llegó a clasificar. Y a Lucas Petracchini tampoco le fue bien, finalizó 23°, solo por delante de Daniel y Pablo.

En la Clase 2, Eduardo Moreno escaló varios puestos para finalizar con un aceptable 14° puesto, luego de haber largado entre los peores lugares.

La próxima fecha será en Concepción del Uruguay, el 3 de noviembre.

CLASE 1 - Fecha 8



Pos. Piloto Tiempo

1° R. Arguissain 30:01.904

2° F. Coltrinari a 0.197

3° L. Martínez a 0.732

4° Alan Lede a 1.055

5° N. Bonfiglio a 1.663

6° E, Battini a 10.433



Campeonato

Pos. Piloto Puntos CG

1° N. Bonfiglio 239,5 3

2° L. Martínez 213,5 0

3° F. Coltrinari 172 1

4° M. Chico 152,5 1

5° F. Martini 139,5 0

6° R. Arguissain 135 1

CG: Carreras ganadas