Polémico festejo de Vicedo en el clásico Central Norte-Juventud

El folclore del fútbol se hizo presente en el clásico doméstico que terminó en manos de Juventud Antoniana, al golear a Central Norte por 3 a 0, el sábado pasado en el estadio “Dr. Luis Güemes”, por la decimoséptima fecha del Anual.

El encargado de ponerle pimienta al histórico clásico fue Matías Vicedo, delantero santo, quien convirtió el tercer gol para el club de Lerma y San Luis y festejó de una manera particular: hizo una seña con sus dedos en alusión a la fecha en la que descendió Central Norte al ex Federal B (03/05/2014), al perder aquella vez por penales frente a Juventud en el partido desempate por la permanencia.

El Toro posó para los reporteros gráficos retratando en su mano derecha el número 3 y con la izquierda el 5.

Por fortuna, la innecesaria celebración del goleador antoniano, que fue solo unos segundos, pasó inadvertida para los hinchas cuervos, quienes podrían haber reaccionado de mala manera.

Vicedo antepuso al hincha de Juventud que lleva dentro sobre el jugador profesional que debería priorizar ser.

Un festejo innecesario por donde se lo mire, ya que podría haber incitado a la violencia.

Si Matías Vicedo estuvo alguna vez en consideración para llegar como refuerzo al club de barrio Norte, con la reacción que tuvo en el clásico no tendría oportunidad de ser contratado por Central Norte.

Es que no era nada descabellado pensar que Vicedo se podía incorporar al cuervo. Es más, cuando su nombre sonó como una posibilidad de refuerzo, mucho hinchas de Central se mostraron optimistas con esta posibilidad.

Ahora todo cambió. Matías Vicedo se equivocó, quizás sin ninguna mala intención, y cometió un grosero error de hincha, algo que no será fácil de olvidar para pueblo azabache.