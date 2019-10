Ríos está recuperado y listo para volver a la acción 

En Central Norte arrancaron la semana con buenas noticias y cargados de expectativas de cara al choque con Boca Unidos de Corrientes. Ezequiel Medrán, técnico cuervo, urgido por volver a la victoria y sumar la primera en casa, recuperó a Gonzalo Ríos, un hombre que demostró ser un pieza fundamental en el ataque.

El delantero azabache tendría la posibilidad de volver a la titularidad, siempre y cuando así los disponga Medrán, justo cuando el equipo más lo necesita, porque viene de dos derrotas consecutivas, teniendo en cuenta que la fecha pasada no tuvo competencia porque el partido con Douglas Haig fue suspendido.

El regreso de Ríos no será tan fácil, si bien superó el desgarro que lo marginó de las canchas por tres semanas, los dirigentes de Central Norte deberán pagar una cláusula ($50.000), ya que el pase del delantero pertenece al club correntino.

Las autoridades del cuervo están trabajando desde la semana pasada para complacer el pedido del técnico y que Gonzalo Ríos esté en condiciones de jugar.

Por otra parte, el plantel de Central Norte arrancó la semana de entrenamientos en un forma poco habitual pero muy original, trabajó por primera vez en el predio “nido de cuervitos”. Luego el plantel, cuerpo técnico y dirigentes compartieron un asado en las nuevas instalaciones.

Con respecto al posible once que pondrá el DT frente a Boca, todavía nada está definido, pero se presume una variante por línea.