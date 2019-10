Alarma en el comercio: se perdieron más de 500 puestos

El comercio salteño está atravesando una de sus peores crisis. Según datos del Sindicato de Comercio hasta el 31 de agosto se despidieron 700 empleados, de los cuales solo 190 fueron reincorporados en otras empresas, principalmente en los nuevos mayoristas que se instalaron en la ciudad.

Por lo tanto, el déficit anual que habría en la provincia es de más de 500 puestos de trabajo perdidos. "Esto sin dudas es un número alto porque nunca supera 350 despidos, aun en los años de crisis. Es altísimo", expresó el secretario gremial del Sindicato de Empleados de Comercio, Ángel Ortiz.

En Salta hay grandes comercios que se ven afectados por la crisis económica que está atravesando el país y que hizo mella en la rentabilidad de las empresas. Ribeiro y Emilio Luque están atravesando procedimientos preventivos de crisis; mientras que Musimundo cerró cinco sucursales en un año y la tradicional casa de electrodomésticos HyR Maluf bajó definitivamente sus persianas.

Desde junio pasado los empleados de Emilio Luque están viviendo momentos de angustia e incertidumbre por sus puestos de trabajo. Resulta que el mayorista desde hace meses presenta serios problemas financieros. La sucursal que tiene en Salta se encuentra en un proceso preventivo de crisis y está a punto de cerrar.

A nivel local, son 43 las personas que podrían quedar en la calle y desde junio tienen dificultades para cobrar su sueldo. Para complicar la situación aun más, Edesa le cortó el suministro eléctrico por una deuda que supera los 400 mil pesos. Es por eso que la sucursal trabaja con grupo electrógeno y la semana pasada solo tenía habilitada una caja.

"En primer lugar, la empresa está atravesando una situación de desabastecimiento, corte de suministro de luz y atraso salarial. También tiene un pedido de desalojo, es complicadísima la situación. La empresa a nivel central está entrando en un proceso de convocatoria de acreedores y las tiendas están en un paro total. Acá hay una situación de congelamiento, ya que la sucursal está funcionando con generadores que dan el 30% de energía, así que pensamos que es un cierre inminente", expresó Ortiz.

El referente sindical aclaró que los trabajadores no están de paro, pero que sí hubo una intimación para que se pague el salario adeudado.

"Con respecto al sueldo que se está debiendo, tenemos dos situaciones distintas. En Tucumán se les debe desde junio y en Salta se adeuda parte de agosto y el salario de septiembre que, obviamente, todavía no se empezó a pagar. Estamos esperando que la empresa haga una propuesta y esta semana iniciará una oferta de retiros voluntarios. Creo que va a ser un desenlace muy pronto y será el cierre de la sucursal", expresó.

En Salta, Luque abrió en 2005, es decir que tiene personal hasta con 14 años de antigedad. Pero la inminente quiebra afecta no solo a las 43 familias que hoy dependen de Luque de forma directa, sino prácticamente al doble, contando los repositores contratados por los proveedores. Si bien dependen de un tercero, muchos estaban designados en este súper.

Los datos de desocupación en Salta

Los últimos datos del Indec mostraron que en Salta hay 38.000 personas que no tienen trabajo y lo buscan, mientras que la mitad de los que están ocupados no está registrado; es decir, no tienen aportes jubilatorios.

En ese contexto, el relevamiento mostró que Salta figura entre los distritos más golpeados por la crisis económica.

La desocupación del 12,7% durante el segundo trimestre del año representa un salto de 2,8 puntos porcentuales respecto del primer trimestre, cuando esa cifra era de 9,9%.

El 12,7% de desempleo ubicó a Salta por encima del índice del noroeste que tiene 9,4%, y también por arriba del resto de los distritos relevados en la región: Gran Tucumán y Tafí Viejo (10,7%), Gran Catamarca (9,3%), San Salvador de Jujuy y Palpalá (7,5%), La Rioja (7,4%) y Santiago del Estero y La Banda (3,3%).

Uno de los datos sobresalientes para Salta fue el salto que se observa en el empleo no registrado, que en el informe del Indec aparece bajo el título “Asalariados sin descuento jubilatorio”. En el segundo trimestre ese porcentaje fue del 50%, por encima del 34,5% a nivel nacional y del dato para el noroeste que fue del 44,5%.

El 50% de empleo en negro representó, además, un salto respecto del índice del primer trimestre cuando fue de 44,4%.