Pérez: “Sacamos una diferencia importante, pero no definitiva”

Enzo Pérez, volante de River, definió a Marcelo Gallardo como uno de los mejores entrenadores que tuvo y elogió su metodología de trabajo, al tiempo que remarcó que contra Boca se sacó “una diferencia importante, pero no definitiva”.

“Siempre pensé que no hay favoritos en un River-Boca y tampoco creo que importe mucho cómo venga uno o el otro. Son partidos distintos a los demás, de máxima concentración y que se terminan definiendo por detalles. En casa hicimos un gran partido y sacamos una ventaja importante, pero no definitiva”, afirmó.

En una entrevista concedida a La Nación, Pérez remarcó que “la vamos a tener difícil allá (en La Bombonera), pero iremos a ganar como siempre, ya que Marcelo nos pide no relajarnos y buscar el arco rival”.

Incluso, contó una anécdota que define la metodología de trabajo del DT: “En los trabajos reducidos, te lo dice con el arquero podés una vez y basta; tocás dos y te saca la pelota y se la da al otro equipo”.

“El quiere que seamos punzantes, verticales; el gol se hace en el otro arco, no en el propio nos dice. Para el costado tampoco le gusta, sólo como alternativa. Si en los reducidos él ve que vos tenías pase hacia adelante y la tocaste para el costado, te saca la pelota y se la da al otro equipo”, puntualizó.

“Él busca los pasillos hacia adelante, que juguemos con los puntas. Le gusta el jugador que arriesga, el que asume el compromiso, no el temeroso, el que hace la fácil. Si vos metés un pase vertical con un sentido para el equipo y te lo cortan, no te dice nada”, explicó.