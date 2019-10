Rïos: “No me siento con seguridad”

Incertidumbre en el ataque azabache. Gonzalo Ríos, delantero de Central Norte, dejó entre signos de interrogación su posible regreso a la titularidad, pensado en Boca Unidos de Corrientes, rival que enfrentará el sábado en cancha de Gimnasia y Tiro.

El atacante cuervo, recuperado de un desgarro en el isquiotibial que lo marginó por dos partidos, recibió el alta médica de Carlos Alem Carpio, el kinesiólogo del plantel, pero todavía no se siente en plenitud física.

Ríos arrancó la semana trabajando a la par de sus compañeros con normalidad, aunque todavía no fue exigido por el cuerpo técnico.

Ezequiel Medrán, DT cuervo, comenzará a evaluar cómo responde el delantero a las exigencias en el ensayo futbolístico programado en el Martearena.

El técnico de Central Norte tendrá que definir en los próximos días si Gonzalo Ríos está en condiciones de ser titular u ocupar un lugar en el banco de suplentes.

Si Medrán considera que el delantero está apto, los dirigentes del cuervo deberán pagar una cláusula de $50.000 para utilizar a Ríos, ya que su pase pertenece a Boca Unidos.

El entrenador azabache será muy cauto en su decisión final, a modo de evitar una recaída del delantero que lo margine nuevamente de la competencia.

“Todavía siento un poco la molestia, no me siento con seguridad por la lesión que venía teniendo, hablamos con Ezequiel e iremos viendo en el transcurso de estos días. Hoy por hoy siento un poco el síntoma de la lesión”, explicó Ríos al finalizar la práctica de ayer.

El atacante chaqueño, que lleva dos goles con la camiseta del cuervo, espera responder de buena manera en la práctica: “Haremos algunos trabajos más exigentes y probaremos la pierna para ver cómo está”, aseguró.

Enfrentar a Boca Unidos, su exclub y uno de los líderes de la zona A, no será fácil.

“Tenemos un rival muy duro, vienen haciendo las cosas bien, pero estamos concentrados y metidos en lo que será nuestro juego, nuestra idea, tenemos que volver a la victoria que es lo que necesitamos”, concluyó Ríos, quien dejó en duda su vuelta a la titularidad.