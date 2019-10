El cuervo vuelve al Gigante del Norte

¡Confirmado! Los dirigentes de Central Norte, con la intención de incrementar la concurrencia de público, definieron volver al Gigante del Norte para enfrentar a Boca Unidos de Corrientes el sábado, a partir de las 21.30.

Las autoridades del cuervo apostaron fuerte al cambio del escenario, hacer de local en cancha de Gimnasia y Tiro demanda una mayor inversión económica, pero a su vez está la comodidad del hincha, que si responde a las expectativas podría incrementar las arcas del club con una buena recaudación.

En principio todo indicaba que se jugaría en el estadio Martearena. Es más, hasta el mismo Ezequiel Medrán finalizó la práctica matutina de ayer pensado que no se cambiaría de estadio, algo que se terminó confirmando en horas de las tarde.

En la planificación de volver a jugar en el Gigante del Norte, los dirigentes de Central Norte consideraron que se mantendrán los precios de las entradas y, a modo de incentivar a la gente que asista al estadio, quedó establecido que no se venderán preferenciales.

De esta manera, las entradas para los no socios tendrán los siguientes valores: popular $250 y platea $500.