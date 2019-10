Hoy se celebra el Día de Santa Teresa de Jesús, fundadora de las Carmelitas Descalzas

Según cuenta la historia, Santa Teresa nació en Avila, España, el 28 de marzo de 1515. A los 18 años ingresó en el Carmelo y a los 45 años, buscando responder a las gracias extraordinarias que recibía del Señor, emprendió una misión renovadora. Fue así que junto a San Juan de la Cruz introdujo la gran reforma carmelitana.

Fue en su tiempo incomprendida, perseguida y hasta acusada en la Inquisición. Si embargo fundó nuevos conventos, optando por una vida austera, despojada lujos.

Salta cuenta con un Convento de Monjas Carmelitas desde 1846.

Sumergida en experiencias místicas, nunca dejó de ser realista. Sus escritos son un modelo en los caminos de la oración. Falleció el 4 de octubre de 1582 y con la corrección del Calendario Gregoriano, el día 15 de octubre. Fue canonizada en 1622 y reconocida como Doctora de la Iglesia por el Beato Pablo VI en 1970.

Desde el AICA informaron, que con motivo del V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús, que se celebró el pasado 28 de marzo, el Papa Francisco concedió un “tiempo jubilar” iniciado el 15 de octubre del 2014 y que concluye hoy.

La parroquia Santa Teresa de Jesús se encuentra en Florida 812, de la ciudad de Salta.

El Instituto Catequístico Arquidiocesano de Salta (ICAS) brindará talleres capacitación en la parroquia Santa Teresa de Jesús, el 2 de noviembre. Se abordarán temas relacionados a las vocaciones y las misiones.

Oración

Oh, Santa Teresa, Virgen seráfica, querida esposa de Tu Señor Crucificado, tú, quien en la tierra ardió con un amor tan intenso

hacia tu Dios y mi Dios, y ahora iluminas como una llama resplandeciente en el paraíso, obtén para mí también, te lo ruego, un destello de ese mismo fuego ardiente

y santo que me ayude a olvidar el mundo, las cosas creadas,

aún yo mismo, porque tu ardiente deseo era verle adorado

por todos los hombres.

Concédeme que todos mis pensamientos, deseos y afectos

sean dirigidos siempre a hacer la voluntad de Dios,

la Bondad suprema, aun estando en gozo o en dolor,

porque Él es digno de ser amado y obedecido por siempre.

Obtén para mí esta gracia, tú que eres tan poderosa con Dios,

que yo me llene de fuego, como tú, con el santo amor de Dios.

Amén.