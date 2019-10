VIDEO La increíble broma que planeó un hombre para su funeral y que sorprendió a todos

En lugar de tener a sus amigos y familiares tristes y llenos de lágrimas alrededor de su ataúd, un hombre en Irlanda planeó una broma increíble para cuando muriera. Pensando en que ese momento algún día llegaría, se grabó simulando estar vivo para que reprodujeran el audio durante el entierro.

Shay Bradley tenía cuatro hijos y ocho nietos, que se quedaron sin su abuelo después de que transitara una larga enfermedad en Kilnamanagh, al sur de Dublín. Pero para que ellos no estuvieran tristes se las ingenió para que ese momento sea lo más agradable posible.

Un video publicado en Facebook por su hija, Andrea Bradley, mostró cómo los presentes en el cementerio se reunieron alrededor de la tumba, todavía abierta, y ante el ataúd de su papá. Entonces se puede escuchar la voz del Shay Bradley, gritando: “¿Hola!?”, seguido por ruidos de golpes de madera y un fuerte: “Dejenme salir!”.

Al principio algunos de los familiares parecieron sorprendidos de que Bradley aparentemente les estuviera hablando desde el más allá, pero pronto se dieron cuenta de que su voz estaba en un mensaje grabado que sonaba mediante un altavoz. Y, definitivamente, todos rieron cuando dijo: “Está muy oscuro aquí”.

“¿Dónde diablos estoy? ¿Es ese un sacerdote? Puedo escucharte! Estoy en el cajón”, agregó el audio. Y el clip terminó con Bradley cantando la letra de una canción de Neil Diamond: “Hola de nuevo, hola. Acabo de llamar para decir adiós”.

My grandad wanted everyone leaving his funeral with a smile on his face❤️and that’s exactly what he got,I’m so proud #shayslastlaugh pic.twitter.com/zy8zgD8EpL