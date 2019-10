Otra vez un auto salteño participará de Autoclásica 2019

Autoclásica 2019 volvió a elegir un auto de un salteño para participar de la tradicional muestra que comenzará el 11 y finalizará el 14. Luis Tiplisky, asiduo participarte de esta muestra, presentará su clásico Chevrolet, modelo 1.966.

En diálogo con El Tribuno nos dejó unas breves declaraciones: “Autoclásica es la más importante de América y la octava más importante del mundo, es una exposición de élite, donde participan más de 800 autos y más de 600 motos. Esta es la sexta vez que participo”.

Los autos serán exhibidos en el hipódromo San Isidro de Capital Federal.

Por otra parte cabe destacar que por primera participará un auto de Tucumán. Se trata de un Falcon Deluxe modelo 1962, motor 170 pulgadas cúbicas (2786 cm3) y caja de tres cambios.

El vehículo fue restaurado de punta a punta, con nueve años de minucioso trabajo.

Alejandro Atar, de 32 años es el dueño de esta joya.



“Soy de San Miguel de Tucumán. Compramos el auto en el año 2010. Siempre me lo cruzaba hasta que un día decidí preguntarle al dueño si lo vendía. Después de unos meses de idas y vueltas, logré tenerlo en mis manos”, contó con emoción.

“Ahí comenzó el proceso de restauración que llevaría nada menos que 9 años. Desarmamos íntegramente el auto e hicimos toda la chapa nueva. Nosotros tenemos taller de chapa y pintura así que lo trabajábamos el los ratos libres y los fines de semana.

Colaboró todo el mundo, mi viejo (experto en la materia), un gran amigo y hasta mi novia”, agregó Alejandro.

“Fabricamos muchas partes artesanalmente y trajimos muchos repuestos de EEUU, ya que es importado. Este fue el primer Falcon que llegó a la Argentina y recién al año siguiente se comienza a fabricar en nuestro país”.

Con la obra de arte terminada Alejandro exclama:

“Por fin está listo para exponerlo y disfrutarlo. No es un auto de uso diario pero no quiero privarme de andar en él. Siendo un taller chico, pero con muchos años en el rubro, nos sentimos muy orgullosos de ser el primer vehículo tucumano en participar en Autoclásica. Es un evento conocido mundialmente y el mas importante de Latinoamérica. Hice grandes amigos en el camino y está listo para sumar muchas buenas experiencias y recuerdos, como un fierro viejo y en especial un Falcon te puede dar. Gracias a cada uno que sumó su granito para que mi sueño se vuelva realidad”.

Luis Tiplisky y Miguel Reina ya cuentan con un primer premio y dos segundos premios en esta competencia. Ahora se suma Tucumán con el Falcón de Alejandro Atar, lo que deja como saldo que se logró insertar en la tradicional muestra a tres autos de Noroeste Argentino.