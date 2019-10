San Lorenzo afronta el clásico con Huracán para acercarse a la cima

San Lorenzo, afectado por la goleada que recibió en su pasada presentación como local ante por Central Córdoba de Santiago del Estero, visitará este domingo en el clásico barrial a Huracán intentando acercase al puntero Boca Juniors, en uno de los partidos a celebrase por la décima fecha de la Superliga.

El cotejo se desarrollará en el estadio Tomás Adolfo Ducó, en Parque de los Patricios, desde las 15.30, con el arbitraje de Fernando Espinoza y televisado por TNT Sports.

San Lorenzo llega al clásico luego de vivir una verdadera pesadilla cuando cayó 4-1 ante los santiagueños en el bajo Flores, padeciendo una oprobiosa goleada ante su gente y dando claras muestras de que el calificativo de candidato al título le queda un poco grande.

El equipo que dirige José Antonio Pizzi, con Boca y River en la Libertadores, Independiente con Sudamericana, Copa Argentina e irregularidad y un errático Racing era favorito a ocupar el primer lugar porque sólo competía en la Superliga, pero decayó luego de ganar 13 unidades sobre 15 en el comienzo.

San Lorenzo sólo logro tres puntos de los pasados 12, jugando mal y con el malestar de sus hinchas que ven como los bueno que amagaba se quedó sólo en eso pese a la llegada de los hermanos paraguayos Oscar y Angel Romero.

El clásico le llega justo para levantar cabeza. Estos son los partidos que con un triunfo pueden redimir al equipo de lo malo reciente, aunque también puede agudizar la crisis de no sumar una alegría.

El revés del puntero Boca le permite a San Lorenzo encarar este tradicional compromiso con el incentivo de poder ubicarse a solo dos unidades de cima y ese plus duplica la ambición de triunfar.

Huracán apenas tiene 10 puntos y la mala campaña motivó la renuncia del entrenador Juan Pablo Vojvoda luego de un duro revés como el sufrido en casa ante River Plate por 4 a 0.

En ese momento, como casi siempre, surgió Néstor Apuzzo, el entrenador de la reserva que siempre está dispuesto a dar una mano cuando un ciclo fracasa y el equipo está a la deriva.

Tras la legada de Apuzzo el globo sumó siete puntos de nueve y no sufrió goles en contra, por eso, nada mejor que la llegada de San Lorenzo para consolidar este repunte y renovar el voto de confianza con el generoso entrenador.

En el globo los mediocampistas Walter Pérez y Juan Garro, jugando por el sector derecho. compiten por un lugar en el equipo que jugará el clásico, con un 4-3-1-2.

En San Lorenzo afrontaría el partido con un esquema 4-3-3, con el esperado regreso de Fabricio Coloccini en la zaga repuesto de un desgarro, un tridente ofensivo compuesto por Ezequiel Cerutti, el paraguayo Angel Romero y Héctor Fértoli, ingresando en el medio Mauro Pittón por Lucas Menossi .

El historial del clásico barrial es clarísmo en favor de San Lorenzo trás 162 partidos, con 77 triunfos contra 42 y 43 empates, mientras que en los últimos seis cotejos por torneos locales el equipo "azulgrana" ganó tres e igualó tres..







+ Probables formaciones +







Huracán: Antony Silva; Carlos Araujo, Saúl Salcedo, Lucas Merolla y César Ibañez; Norberto Briasco, Mariano Bareiro, Mauro Bogado y Juan Garro o Walter Pérez; Rodrigo Gómez; y Lucas Barrio DT: Néstor Apuzzo.



San Lorenzo: Nicolás Navarro; Gino Peruzzi, Fabricio Coloccini, Ramón Arias y Bruno Pitton; Mauro Pitton, Geronimo Poblete y Fernando Belluschi; Ezequiel Cerutti, Ángel Romero y Héctor Fertoli. DT: Juan Antonio Pïzzi.



Cancha: Huracán.



Arbitro: Fernando Espinoza



Horario: 15.30.



Televisa: TNT Sports