Paro en el Materno Infantil por la intoxicación de cinco cocineras

Empleados del sector de cocina del hospital Materno Infantil decidieron hoy no prestar servicio en ese nosocomio luego de que cinco mujeres resultaran intoxicadas por una pérdida de gas que se registró el pasado lunes en una de las cocinas.

En diálogo con El Tribuno, Víctor Chuqisaca, delegado de Ate, explicó que se decidió realizar un paro por las malas condiciones laborales a las que tenemos que hacerle frente y por el episodio sucedido el lunes. Hemos decidido tomar esta medida y por tal motivo no vamos a prestar servicio. Ayer lo anunciamos y como no tuvimos respuesta hoy decidimos no cocinar”, indicó.

Explicó que la medida no afecta a quienes se encuentran internado sino que es para el resto del personal que trabaja en el hospital. “Al internado le dimos el desayuno porque vamos a priorizar la salud del paciente, pero necesitamos una solución urgente porque trabajamos en muy malas condiciones. "El día del incidente resultó que dos de los matafuegos que se encuentran en la cocina estaban vencidos”, dijo Chuquisaca y agregó que no es la primera vez que ocurre esto. “Esta cocina tiene 18 años y esto es algo que nosotros venimos reclamando desde hace tiempo. Quedó todo muy chico para la demanda que tiene el hospital”.

Por su parte Chuquisaca dijo que esperan tener una pronta respuesta para levantar esta medida.

Desde el nosocomio reconocieron que dos de los matafuegos se encontraban vencidos sobre un total de 150 y que el problema se dio porque la cocina se encontraba en reparación y se produjo un error humano que generó la pérdida e indicaron que el servicio de cocina está garantizado a pesar del paro.

Por su parte el titular del hospital explicó que las condiciones de infraestructura del sector son las correctas y que no existe peligro alguno para el normal desempeño del personal que trabaja en el sector.

Respecto del hecho denunciado a través de los medios de comunicación, en cuanto a la fuga de gas y principio de foco ígneo en uno de los hornos industriales, se aclaró que esta situación se presentó hace dos días y que fue subsanada por gasistas matriculados, por lo cual ayer se trabajó de manera normal en el servicio, previa revisión de todos los artefactos. El personal que se vio afectado por el polvo de los extintores que se utilizaron en el momento, estuvo en observación y dados de alta oportunamente.