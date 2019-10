Gobierno de Bolivia subvencionará el 30% de las viviendas para jóvenes

El presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció este miércoles que se implementará un programa que permita a jóvenes de entre 18 a 29 años tomar créditos para conseguir su primera vivienda con la particularidad de que los padres podrán garantizar el crédito, en caso de que el salario del joven no cumpla con algunos requisitos que impone la banca.

El mandatario explicó que una de las preocupaciones de las nuevas generaciones, al margen de conseguir una fuente de empleo, es el tema de cómo conseguir una vivienda, ante esta situación es que se vieron en la obligación de buscar una solución al tema.

“Vamos a implementar programas de créditos para jóvenes, de entre 18 a 29 años, donde sus padres pueden garantizar la primera vivienda cuando se trata de créditos, pero lo más importante, vamos a subsidiar el 30% de las viviendas”, indicó Morales.

El jefe de Estado explicó que esta iniciativa está sustentada en que hay normas de la banca que establece una serie de requisitos para dar un crédito, una de ella es la capacidad de endeudamiento que está relacionada con el salario que percibe el prestamista.

“He visto personalmente, era el debate que teníamos en el Gabinete, un papá no es asalariado, pero gana bien, tiene su restaurante, su agencia de cervezas, gana bien, pero por norma no puede garantizar a su hijo, ahora se ha decidido que sus padres puedan garantizar la primera vivienda, cuando se trata de crédito”, concluyó Morales.