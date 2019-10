Encontraron muerto a un hombre en el interior de un placard en Cerrillos

El lamentable hecho ocurrió el pasado lunes pero recién se conoció hoy. El cuerpo no tiene ningún tipo de herida y aún se espera el resultado de la autopsia para saber el motivo de la muerte.

Un hombre fue encontrado sin vida en el interior de un placard en una casa ubicada en la localidad de Cerrillos. Una mujer llamó alertando al 911, que tras perder el contacto periódico con su tío de apellido Cruz de 64 años, lo encontró sin vida dentro de un placard, según informó Radio Salta.

Para ingresar al domicilio, le pidió a un niño que ingrese por una ventana y pudo abrir la puerta principal. El cuerpo no presenta ningún tipo de heridas y en la vivienda no hay desorden. "Además no hubo intento de robo porque en los bolsillos tenía dinero y en el domicilio poseía ahorros", dijo una fuente informativa.

Los investigadores se preguntan que hacía en el placard, mientras se esperan los resultados de la autopsia para determinar de qué falleció.