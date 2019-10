Las frases más fuertes del segundo debate presidencial

En su presentación inicial, el presidente Mauricio Macri empezó con una ironía, aludiendo a la compañera de fórmula de Alberto Fenández: “Tengo un compañero de fórmula que siempre da la cara”

Alberto Fernández replicó con constante señalamientos a la falta de transparencia del gobierno actual, con frases como: “Un presidente no debe involucrarse en la justicia, ni sacar decretos que favorecen a sus hermanos”.

En el bloque sobre seguridad, Nicolás del Caño renovó las denuncias de su sector hacia lo que considera excesos en la represión oficial: “La ministra (Patricia Bullrich) es responsable política de la muerte de Santiago Maldonado y de Rafael Nahuel”, acusó.



Juan José Gómez Centurión también cuestionó la gestión kirchnerista en la materia, pero desde otro enfoque: “Durante el gobierno de los Kirchner se liberaron las fronteras, los precursores para fabricar droga”, acusó, y por ello proliferó el paco.

“Cuando Alberto Fernández fue jefe de gabinete llegamos a importar 20 mil kilos de efedrina”, dijo Mauricio Macri en el mismo sentido.

Y siguió con otra grave acusación: “Nosotros condenamos el terrorismo de organizaciones como Hezbollah. El kirchnerismo quiso encubrir el atentado de la AMIA”

“Las calles no están para ser cortadas -sentenció José Luis Espert-. Piquetero que corta las rutas, va preso. Cuidado Grabois"

En el capítulo sobre infraestructura, Macri no dejó de aludir a la corrupción en la obra pública: “Por el precio de una autopista kirchnerista nosotros hacemos dos”

Alberto Fernández, por su parte, contraatacó: “En materia energética, lo que usted hizo, Presidente, fue llenar los bolsillos de sus amigos. ¿Usted no vio la corrupción de su familia? A mí no me va a correr”.

Y luego hizo una fuerte advertencia: “Al Presidente el día que deje el Gobierno lo esperan más de cien causas”. Y volvió sobre el tema del supuesto privilegio de los familiares de Macri: “¿Cómo fue que su hermano, Presidente, blanqueó dinero cuando la ley se lo prohibía?”

“Fantasean con una Conadep para juzgar a periodistas como si fuesen terroristas", acusó por su parte el Presidente.

José Luis Espert dijo que luego de escuchar a sus principales contrincantes, veía que eran iguales y, dirigiéndose a Macri y Fernández, ironizó: “Ustedes no son tan diferentes, abrácense”

Cuando vino el tema de la pobreza, Mauricio Macri se defendió de las críticas con un contragolpe dirigido especialmente al candidato del Frente de Todos: “Es indignante escucharlos hablar de pobreza, No les croe nada. Ocultaron la pobreza. Siempre han hecho clientelismo”.

Roberto Lavagna aseguró pro su parte que “los últimos dos gobiernos copnfundieron desarrollo social con el reparto de planes”, englobando en su crítica a oficialismo y kirchnerismo.